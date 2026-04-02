La Diputación de Málaga edita una guía para identificar las 60 especies de mariposas más frecuentes de la provincia

Imagen de las dos láminas de la guía que ha editado la Diputación de Málaga sobre las 60 especies de mariposas más frecuentes de la provincia. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha editado una pequeña guía para identificar las mariposas más frecuentes de la provincia. En dos láminas se incluyen 60 especies diferentes con imágenes de cada una de ellas y con datos para su identificación, como la época de vuelo, destacando los periodos en los que es más fácil encontrarlas, su hábitat y su comportamiento.

La guía -editada por la Delegación de Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga con textos de José Manuel Moreno-Benítez, de la Sociedad Andaluza de Entomología, y fotografías de Rafael Obregón- puede descargarse gratuitamente en el apartado de Publicaciones de malaga.es/laprovincia.

La Corporación Provincial ha explicado en una nota que se trata de "una herramienta para los aficionados a la naturaleza", que les ayudará a "la correcta identificación" de los insectos gracias a que se presentan con fotografías de calidad a tamaño natural, con las alas totalmente extendidas, en la mayoría de los casos con el anverso y el reverso.

La guía se presenta en dos folletos desplegables. En el primero de ellos se recogen diferentes especies de mariposas de la familia de los hespéridos, que son por lo general de tamaño mediano a pequeño, por debajo de los tres centímetros de envergadura de las alas; y de los licénidos, una de las familias con más diversidad de especies, algunas de las cuales son las más pequeñas de las mariposas malagueñas.

El segundo de los folletos se centra en especies de la familia de los piéridos, frecuentes de observar durante casi todo el año, comunes y relativamente abundantes, incluso en entornos urbanizados; y de los ninfálidos, la familia que cuenta con mayor variedad de especies en la provincia.

En la publicación se indica que Málaga atesora una rica biodiversidad entomológica, gracias a su situación geográfica, su carácter montañoso, variedad de hábitats y estado de conservación. De hecho, la provincia cuenta con 110 especies diferentes de mariposas diurnas, lo que supone casi el 75% de las andaluzas y el 45% de las de la Península Ibérica.