La Diputación de Málaga financia con 1,1 millones el camino entre Archidona y Villanueva de las Algaidas

Arreglos del camino de 'La Parrilla', que une los términos municipales malagueños de Archidona y Villanueva - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reparación del Camino de 'La Parrilla', que une los términos municipales malagueños de Archidona y Villanueva de Algaidas, de unos ocho kilómetros, entran en su "recta final". Se trata de una actuación financiada por la Diputación de Málaga con 1,1 millones de euros que mejorará la comunicación viaria entre ambos pueblos.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha visitado este jueves las obras junto a los alcaldes de Archidona y Villanueva de Algaidas, Manuel Almohalla y Juan Antonio Cívico, respectivamente.

Atencia ha explicado que se trata de una actuación del 'Plan Vía-ble', puesto en marcha por la institución provincial para mejorar la conectividad y permeabilidad de las zonas rurales mediante el acondicionamiento de caminos municipales.

Las obras se encuentran ya en su fase final con el extendido de una capa de aglomerado y concluirán dentro de unos días. Los trabajos han consistido en la mejora del firme mediante el extendido de una capa de zahorra en las zonas más deformadas y de una capa de aglomerado en rodadura en la totalidad del trazado.

También se han ejecutado cunetas hormigonadas y canales de recogida de aguas pluviales con mayor sección que los existentes, y para el drenaje transversal de los cursos se han realizado marcos de hormigón con sección suficiente para evacuar las aguas de escorrentía.

Además, dado el carácter agrícola de la zona y la circulación de vehículos dedicados a este uso, se han ejecutado pasos de maquinara agrícola mediante solera de hormigón. Por último, se colocarán nuevas señales verticales, se pintarán marcas viales y se instalarán barreras de protección.