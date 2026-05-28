La Diputación de Málaga y Pizarra participan en un congreso internacional de arqueología sobre Castillejos de Quintana

Cartel Congreso Internacional de Arqueología sobre Castillejos de Quintana y el legado de Bobastro - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

PIZARRA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga, junto al Ayuntamiento de Pizarra, impulsa la celebración del Congreso Internacional de Arqueología que se celebra este jueves y viernes en la Casa de la Cultura 'Don Antonio Reina Cobos', una cita que convierte al municipio malagueño en punto de encuentro de especialistas en el estudio del tránsito entre la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media.

El encuentro ha comenzado este jueves y se desarrolla con entrada libre hasta completar aforo. La cita permite presentar a la comunidad científica europea los hallazgos vinculados a Castillejos de Quintana, un poblado fortificado ligado al complejo defensivo de Bobastro y considerado un enclave de gran interés para conocer la historia de este territorio.

El diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha participado este jueves en la inauguración del congreso junto al alcalde de Pizarra, Félix F. Lozano Narváez, y los coordinadores del proyecto, en una jornada que reúne a investigadores procedentes de distintas universidades y centros especializados.

López Mestanza ha destacado que esta cita supone "una oportunidad para seguir situando el patrimonio histórico de la provincia de Málaga en el lugar que merece", al tiempo que ha subrayado la importancia de la colaboración institucional con los municipios "para conservar, estudiar y divulgar su legado cultural".

El diputado ha señalado que Castillejos de Quintana "constituye un enclave de enorme interés para avanzar en el conocimiento de la Alta Edad Media en la provincia y para comprender mejor la relación de este territorio con el complejo defensivo de Bobastro".

Asimismo, ha añadido que el congreso "permite reunir en Pizarra a especialistas nacionales e internacionales y acercar a la ciudadanía los avances de la investigación arqueológica, reforzando el vínculo entre conocimiento científico, patrimonio e identidad local".

El programa científico aborda el papel de las comunidades campesinas en el tránsito entre dos mundos, con mesas dedicadas a los territorios malacitanos, Castillejos de Quintana y Santa María de Bobastro, así como a otras periferias históricas entre Hispania y al-Ándalus.

ACTIVIDADES Y PONENCIAS

Durante este jueves se celebrarán ponencias de especialistas como Iñaki Martín Viso, Antonio M. Poveda Navarro, David Martínez Chico, Ildefonso Navarro Luengo, Juan Antonio Chavarría Vargas, Francisco Gómez Armada, Francisco Melero García, Antonio Ordóñez Frías y Virgilio Martínez Enamorado.

Además, está prevista una visita a Castillejos de Quintana, a partir de las 17,00 horas, que permitirá acercar sobre el terreno la importancia arqueológica e histórica de este enclave.

El viernes continuará el programa con la participación de investigadores como Paul Arthur, Ferdinando Maurici, Esther Sánchez Medina, Luca Mattei, Diego Piay Augusto, Jordina Sales Carbonell, Fátima Martín Escudero, Rubén-Lot García Lerga, Pedro Jiménez, Virgilio Lopes y Artemio Martínez Tejera.

López Mestanza ha subrayado que el congreso "no sólo tiene valor académico, sino también una dimensión divulgativa y territorial", ya que contribuye a reforzar la identidad cultural de la provincia y a generar nuevas oportunidades vinculadas al patrimonio, la investigación y el turismo cultural.

El encuentro concluirá el viernes por la tarde con la lectura de comunicaciones, el debate final y la clausura del congreso, consolidando a Pizarra como uno de los referentes provinciales en el estudio y la puesta en valor del patrimonio arqueológico malagueño.