Los diseñadores Raúl Doña y María Santaella, ganadores de la muestra 'MálagaCrea' de moda. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAG 30 May. (EUROPA PRESS) -

El diseñador Raúl Doña (Dona Ralph) se ha alzado con el primer premio de la muestra 'MálagaCrea' de moda 2026, en la categoría general, con la colección 'Tennessee'; mientras que María Santaella (Mery Fernández) ha sido la ganadora en la categoría de moda flamenca, con la colección 'Ancá la Abuela'. Ambos premios alcanzan este año 2.500 euros cada uno.

El Centro Comercial Plaza Mayor acogió este pasado viernes la gala de entrega de premios de esta edición, así como los desfiles que mostraron las creaciones de los once jóvenes diseñadores malagueños finalistas que se desarrollaron durante el jueves y el viernes, han informado desde el Ayuntamiento en una nota.

El segundo premio, que este año se ha incrementado hasta los 2.000 euros tanto en la categoría general como en moda flamenca, fue para Xenia del Águila (Xenia Albacete), que presentaba 'Asian Circus', y para Irene Villalobos, con la colección flamenca 'A mi Estrella'. Además, Natalia Bela y Víctor Valero fueron elegidos como mejores modelos femenino y masculino, respectivamente, con un premio en metálico de 300 euros cada uno.

La muestra de moda está organizada por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, enmarcada en las muestras culturales 'MálagaCrea' dirigida a jóvenes entre 15 y 35 años. El objetivo principal es el de promocionar a nuevos valores en el diseño y poner en valor aquellos proyectos en los que destaque la originalidad, calidad, creatividad e innovación, de acuerdo con las corrientes estéticas del mercado de la moda.

MálagaCrea Moda ha contado con colaboradores como el centro comercial Plaza Mayor, Antonio Eloy Academia Peluquería y Estética y la Agencia de Modelos Nueva Moda. Cabe destacar que el centro comercial Plaza Mayor, perteneciente al grupo Sonae Sierra, es patrocinador y sede oficial de MálagaCrea Moda desde el año 2004.

El jurado de la Muestra Joven de Moda MálagaCrea lo componen cada año personas de "reconocido prestigio profesional". En esta edición han estado la concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín; la diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González; la promotora de la Pasarela Larios y de la Agencia Nueva Moda, María José González, y los jóvenes diseñadores ganadores de muestras anteriores del MálagaCrea, Blanca Cela (Cela Studio) y Miguel Ángel Ocón (MAOG).