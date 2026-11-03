Dos detenidos por amenazar a camioneros y robar mercancía en áreas de descanso de la provincia de Málaga

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Antequera (Málaga) ha detenido a dos individuos como presuntos autores de tres delitos de robo con fuerza en las cosas, dos delitos de robo con violencia e intimidación y un delito contra la seguridad vial, ya que, al parecer, robaban mercancía en áreas de descanso y empleaban armas blancas para amenazar y agredir a los camioneros cuando eran descubiertos.

La banda organizada actuaba principalmente en las áreas de servicio de la autovía A-92M, en los términos de los municipios malagueños de Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario.

El modus operandi consistía en asaltar camiones mientras los conductores realizaban sus periodos de descanso obligatorios, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Para pasar desapercibidos, los presuntos autores utilizaban furgonetas rotuladas con los logotipos de una empresa de paquetería urgente. Los detenidos en el marco de la operación 'Van-Truck', seleccionaban los camiones que se encontraban en las áreas de descanso y tras comprobar el tipo de mercancías que portaban, forzaban los cierres de seguridad y desvalijaban su contenido.

De igual modo, cuando eran sorprendidos, utilizaban la fuerza e intimidación, llegando a agredir físicamente a un conductor y amenazar a otras víctimas con armas blancas.

Las pesquisas policiales se centraron en este grupo criminal asentado en Granada, aunque estos operaban en toda la comunidad de Andalucía. Las diligencias instruidas, así como los dos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Archidona (Málaga).