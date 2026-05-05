Dos detenidos por delitos de estafa inmobiliaria de más de 800.000 euros en la Axarquía

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrox-Algarrobo han detenido en Torre del Mar, núcleo poblacional del municipio malagueño de Vélez-Málaga, al presunto autor de un delito continuado de estafa agravada, apropiación indebida, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales, así como de una segunda persona por su colaboración en los hechos.

La investigación, iniciada en diciembre de 2025, ha acreditado hasta el momento un total de 20 delitos de estafa, con un perjuicio económico total de 829.289 euros, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Los hechos afectaron a víctimas residentes en las provincias de Málaga, Jaén, Sevilla y Córdoba. El principal investigado, antiguo empleado de una inmobiliaria en Torrox (Málaga), presuntamente aprovechaba su posición para apropiarse de fondos procedentes de alquileres gestionados por la empresa.

Tras su despido habría continuado con la actividad ilícita utilizando documentación de la entidad para generar confianza en las víctimas. Las operaciones fraudulentas consistían en ofertas de compraventa y alquiler de inmuebles que nunca llegaban a formalizarse; la exigencia de pagos previos en metálico en concepto de reservas, plusvalías o gastos de gestión, y el uso de cuentas bancarias propias y de terceros para el movimiento de los fondos obtenidos.

El segundo detenido participaba activamente mostrando los inmuebles a los perjudicados y colaborando en la recepción y traslado de dinero en metálico entre diferentes provincias, con el fin de dificultar el rastreo del capital.

Durante el registro domiciliario realizado en Torre del Mar, los agentes intervinieron abundante documentación relacionada con la actividad delictiva. El análisis patrimonial de siete cuentas bancarias y el bloqueo de dos productos financieros han permitido la recuperación y devolución de 99.911 euros a varios de los afectados.

La investigación permanece abierta para determinar el número definitivo de perjudicados y el alcance total del fraude. Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrox.