Dos detenidos tras intervenir 209 plantas de marihuana en una finca rural en Arenas (Málaga)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en una finca rural ubicada en la localidad malagueña de Arenas y ha detenido a dos personas por cultivo de marihuana y defraudación eléctrica en Arenas.

Las pesquisas se iniciaron cuando efectivos del Equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de Vélez-Málaga, en su lucha contra los delitos cometidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas de las zonas rurales, tuvieron conocimiento de la existencia de un cultivo ilegal de marihuana en una vivienda rural aislada del citado término municipal.

Según la investigación, los responsables habían ocupado el inmueble tanto para su residencia como para la instalación de la infraestructura necesaria para el cultivo y posterior tráfico de sustancias estupefacientes, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Para el mantenimiento de la plantación, se constató la existencia de un enganche ilegal a una torreta de suministro eléctrico, garantizando así el funcionamiento ininterrumpido de los sistemas de iluminación y ventilación.

Con estos indicios, se solicitó la debida autorización judicial para realizar el registro de la vivienda, siendo intervenidas un total de 209 plantas de marihuana en estado avanzado de maduración, con un peso bruto de 54 kilogramos, junto a 1.093 gramos de cogollos ya procesados y dispuestos para su venta, además de 400 euros en efectivo.

Por todo ello, se procedió a la detención de dos personas por un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.