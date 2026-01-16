Dos investigados tras ser captados con redes y reclamos ilegales para atrapar aves protegidas en Rincón de la Victoria

Archivo - Imagen de archivo de una intervención de la Guardia Civil por caza ilegal de jilgueros. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto Principal de Rincón de la Victoria (Málaga), han investigado a dos personas como presuntos autores de un delito contra la fauna y la flora silvestre tras ser sorprendidos in fraganti con artes prohibidas como redes abatibles o reclamos electrónicos.

La actuación ha tenido lugar en la zona conocida como Carril El Fotógrafo del núcleo de población de Torre de Benagalbón, en el término municipal de Rincón de la Victoria. Durante las labores de prevención y protección del medio natural, los agentes localizaron a dos individuos en una zona apartada mientras realizaban capturas de jilgueros.

Según el relato de la Guardia Civil difundido en un comunicado de prensa, la operación coincide con la temporada de paso migratorio de estas especies hacia el Estrecho de Gibraltar, momento en que las aves son más vulnerables.

En el lugar de los hechos, el cuerpo armado aprehendió las artes utilizadas en las capturas, consistentes en dos redes abatibles de grandes dimensiones (seis metros de largo por dos de ancho); dos jilgueros utilizados como reclamos vivos (cimbeles), los cuales se encontraban inmovilizados con clavos tipo "embrague"; dos reproductores de sonido, ocho dispositivos USB y siete altavoces que emitían cantos de aves a gran volumen para atraer a los ejemplares silvestres. Además se intervino una jaula con cuatro aves recién capturadas que carecía de anilla de identificación legal.

Los agentes procedieron a la liberación inmediata al medio natural de las seis aves fringílidas, especies protegidas incluidas en el Anexo II del Convenio de Berna.

Los responsables han sido investigados por delitos contra la fauna silvestre, por la caza, posesión y destrucción de especies protegidas de fauna silvestre con medios no selectivos y legalmente prohibidos.

El atestado policial, junto con los efectos intervenidos, ha sido entregado al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Málaga.