Dos oficinas del INSS y 26 de Correos atenderán en la provincia de Málaga las solicitudes del proceso de regularización

Imagen de archivo de una oficina de Correos. - Carlos Luján - Europa Press

MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iniciará el lunes la atención presencial en el proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En la provincia de Málaga se atenderá a los demandantes en 26 oficinas de Correos y en dos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Además, habrá 17 entidades colaboradoras.

Este proceso puede realizarse a través de un portal web (inclusión.gob.es/regularización) que funciona las 24 horas del día y durante toda la semana, y también de forma presencial, han recordado desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga. La vía presencial requerirá contar siempre con cita previa.

Las oficinas en la provincia son las del INSS en Málaga capital e en calle Huéscar y Avenida de Andalucía --en horario de lunes a viernes de 16.00 a 19.00 horas--. En cuanto a las oficinas de Correos, son dos en Benalmádena; tres en Estepona; dos en Fuengirola; nueve en la capital; cuatro en Marbella; dos en Mijas; otras tantas en Vélez-Málaga, y una en Torremolinos y en Rincón de la Victoria; todas estas con horario de 8.30 a 17.30 horas de lunes a viernes.

Este proceso también contará con la ayuda de las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería. Así, han indicado que los servicios que prestan estas entidades son tres, el de asesoría e información, registro de solicitudes y acreditación del certificado de situación de vulnerabilidad.

En Málaga estas entidades son en total 17, si bien pueden realizar todos los trámites siete, que son la Asociación Prodiversa; Asociación Marroquí para la integración de inmigrantes; Málaga Acoge; Asociación Mujeres Progresistas la Mitad del Cielo; ONG Rescate Internacional; Fundación Prolibertas y Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Otras seis entidades también realizan labores de asesoría e información y registro de solicitudes, pero no pueden acreditar el certificado de situación de vulnerabilidad. Estas son la Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de África (Codenaf); Asociación Yo-Soy-Tú; Cruz Roja Española; Fundación Save The Children; Asociación Civil Somos Integración (Asoin); y Comisiones Obreras.

Finalmente, cuatro entidades sólo facilitan asesoría e información, como son la Asociación Integración Para la Vida (Inpavi), la Asociación Casas de Asís, Nuevo Hogar Betania y Asociación DYA-R (Descubrir y Aprender Rincón).

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha indicado que este es "un importante proceso que tiene respaldo de 700.000 firmas, 900 asociaciones, la Iglesia Católica, la Patronal y los sindicatos, además de un amplio apoyo parlamentario" y ha asegurado que el dispositivo de la provincia "está preparado". Además, ha incidido en la importancia de que la atención presencial se canalice a través de cita previa.

PROCEDIMIENTO

Así, en cuanto a la cita previa, desde el Gobierno han explicado que en el portal de la regularización, a través de Cl@ve, es donde se podrá seleccionar oficina, fecha y hora. Si no se dispone de sistema Cl@ve, puede consultarse los requisitos para obtenerlo en Agencia Tributaria o también se puede solicitar a alguien que disponga de este servicio que se solicite cita.

En el portal de la Regularización, mediante un formulario web, también pero no se podrá escoger la oficina ni la fecha; se asignará la más cercana a las referencias; mientras que también se puede pedir la cita en el teléfono 060, con atención en español, donde se atiende de lunes a viernes de 09,30 a 14,00 y de 16,30 a 19,30 horas.

La tramitación de solicitud por la vía presencial requerirá siempre contar con cita previa, que ya se encuentra en funcionamiento desde este pasado jueves, día 16. La atención presencial en oficinas comenzará el 20 de abril.

Han asegurado que el sistema de citas "se ha dimensionado para dar respuesta a las necesidades de los beneficiarios, y se abrirán citas de manera progresiva para facilitar así una gestión ordenada y fluida". Se podrán gestionar en una misma cita las solicitudes de los miembros de una misma unidad de convivencia.

En cuanto a las vías para presentar las solicitudes, desde el portal web (inclusión.gob.es/regularización) puede iniciarse el proceso de regularización. Esta es la vía preferente, ya que se puede hacer la solicitud de manera telemática las 24 horas del día los siete días de la semana.

Podrán hacerlo los propios interesados si disponen de certificado electrónico y a través de personas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos, o bien con representantes que les ayuden a realizar el trámite como abogados, graduados sociales o gestores administrativos. Por último, también contarán con la ayuda las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, 17 en Málaga y más de 150 en toda España, cifra que se sigue ampliando cada día y cuyo listado está en la página web.

Desde el mismo portal puede cumplimentarse un formulario para verificar si se cumplen los requisitos para optar a la regularización, iniciar el propio trámite si disponemos de certificado electrónico y solicitar cita previa.

Este portal web cuenta con información detallada del proceso, tanto de en qué consiste exactamente y cuáles son sus potenciales beneficiarios, como documentación específica, etcétera. Esta información se ha articulado en diferentes formatos, con preguntas frecuentes y vídeos que serán actualizadas según se vayan detectando nuevas necesidades. Si después de leer toda esta información surge alguna duda específica, se podrá realizar a través de un formulario.

La web incluye un apartado con los documentos más importantes, tales como el texto de la norma publicado en el Boletín Oficial del Estado o el formulario de vulnerabilidad, que sirve para acreditar la vulnerabilidad en caso de tener que acreditar esa situación como vía para acceder a la regularización.