Dulceida, Nerea Pérez de las Heras, Judith Tiral, Ptazeta y Carla Flila se unen a la Fulanita Fest Experience

Cartel de Fulanita Fest 2026 - FULANITA FEST

FUENGIROLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

Fulanita Fest ha anunciado nuevas incorporaciones e invitadas a su propuesta de 2026. Así, el festival contará con Dulceida, Nerea Pérez de las Heras, Judith Tiral, Ptazeta, Carla Flila y Pitu Aparicio, entre otras.

El evento, que se celebrará del 25 al 31 de mayo, propone siete días de actividades diversas en Marenostrum Fuengirola (Málaga) y otros espacios de la localidad malagueña, "como epicentro y lugar seguro para personas Lgtbiqa+ en España, Europa y otras partes del mundo", han señalado desde la organización en un comunicado.

Aida Domènech Pascual, también conocida como Dulceida, será la madrina de la edición de este año, dando la bienvenida a todas las asistentas en la jornada del 30 de mayo, que contará con los conciertos de Fangoria, Natalia Lacunza, Chanel y Violeta, entre otras invitadas.

Estas dos últimas, además, participarán junto a la influencer Carla Flifa y la cantante Ptzazeta en una edición especial del videopodcast 'Está el horno para bollos', presentado por la periodista y comunicadora Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral la jornada previa, el 29 de mayo a partir de las 17,00 horas en el Castillo Sohail durante la jornada de bienvenida.

Por su parte, la educadora e integradora social, experta en género y sexualidad Pitu Aparicio presentará su monólogo 'La bollera perfecta'. Una propuesta en la que Aparicio recorre vivencias personales para reflexionar sobre la identidad, la sexualidad y las violencias hacia el colectivo lgtbiqa+, "con un enfoque cercano y divertido".

Además de estas nuevas incorporaciones, se incluye también los directos de Aiko y Maruja limón, o un cartel de dj sets de Sofía Cristo, Claudia León, Jennifer Cooke y Lunnas djs, que pasarán este año también por el festival Tomorrowland; pero también Laura Gallego, Bailaferias, Cori Matius, Mery Martin o Flashback djs.

Fulanita Fest contará con la presencia de las actrices internacionales Kate Moennig y Leisha Hailey, conocidas, entre otros por 'The L World', que cumplió recientemente 20 años siendo "un referente de la cultura Lgtbiqa+". Las invitadas estarán firmando ejemplares de 'So Gay For You: Friendship, Found Family, and the Show That Started It All'.

FULANITA FEST

El festival llega a 2026 continuando la progresión de crecimiento que la acogida de las asistentes les ha proporcionado estos últimos años, con unas 10.000 personas congregadas en cada edición.

La combinación de actividades culturales y deportivas, los conciertos y fiestas con dj's y artistas referentes, y el desarrollo de un festival que pone a la mujer LBT en el centro han hecho que este evento "se convierta no solo un punto de reunión anual para personas del colectivo; sino también una invitación a celebrar de forma segura junto a visitantes de todo el mundo".

Fulanita Fest consolida una línea de programación que entiende la cultura como "herramienta de transformación social y visibilidad, y que se posiciona por su capacidad para generar espacios donde arte, diversidad y ciudadanía dialogan en igualdad".

Junto a este nuevo panel de invitadas y la visita de las estrellas de 'The L World' se suma a un programa de actividades del festival que incluye música, cine, deporte, y propuestas familiares diseñadas para generar espacios seguros de encuentro.

Entre los principales nombres musicales figuran artistas como Fangoria, Chanel, Natalia Lacunza, Jennifer Cooke, Violeta y LaGore, que actuarán en el recinto de Marenostrum Fuengirola, mientras que otras actividades tendrán lugar en espacios emblemáticos como el Castillo Sohail.