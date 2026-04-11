Ernesto Alba: "Por Andalucía es la papeleta útil para echar a los especuladores y abrir paso al cambio"

Candidatura de Por Andalucía en la provincia de Málaga, con Ernesto Alba como cabeza de lista - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidatura malagueña de la coalición de Por Andalucía, integrada por Izquierda Unida, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde, y liderada por Ernesto Alba, se ha presentado este sábado con un objetivo "claro" como es "arrebatarle el Gobierno de la Junta de Andalucía a la derecha y echar a Juanma Moreno y sus políticas de San Telmo".

"Por Andalucía es la papeleta útil para echar a los especuladores y abrir paso al cambio", ha dicho el cabeza de lista y candidato número uno de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba (IU), al tiempo que ha explicado en lo que considera el pistoletazo de salida de Por Andalucía para las próximas elecciones autonómicas que "presentamos una candidatura plural, con gente de larga militancia e indiscutible compromiso con la provincia de Málaga".

Alba, que ha agradecido a los demás integrantes de la candidatura que hayan dado un paso al frente, ha recordado que este domingo "todas las capitales de provincia de Andalucía están llamadas a expresar con claridad su rechazo al trato que la Junta de Moreno Bonilla reserva a la sanidad pública en beneficio de los intereses" de los privados.

"Es lo que nosotras definimos como el método Bonilla, que consiste en desmantelar la sanidad pública para favorecer el negocio de la privada, en definitiva, lo que viene haciendo el PP toda la vida", ha apostillado.

Ha asegurado que este domingo "el pueblo andaluz va a dar un golpetazo encima de la mesa, las manifestaciones por la sanidad van a ser el segundo punto de inflexión de esta convocatoria electoral. El primero fue el acuerdo de unidad de una candidatura, la de Por Andalucía, que se presenta con claridad como la izquierda andaluza útil para el cambio en nuestra tierra", ha subrayado.

De igual modo, ha incidido en que "la provincia de Málaga, nuestra gente, no aguanta otros cuatro años de gobierno de Moreno". "Moreno ha vendido que Málaga con su gobierno va como un tiro pero la realidad es que ha vendido Málaga y su provincia. Es algo que se respira en la calle, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, están reemplazando vecinos por turistas, hogares por hoteles, y pequeños comercios por franquicias".

En este sentido, Alba ha afirmado que "Málaga es el laboratorio del PP en esta comunidad, una provincia con enorme potencial, pero en la que alquilar un piso es una quimera mientras siete de cada diez viviendas que se compran no son para vivienda habitual. Una provincia que está partida en dos, con los municipios de la Costa, que son una barra libre para especuladores y para los fondos de inversión y las comarcas del interior que pierden cada vez más población y se encuentran abandonadas y olvidadas".

Al respecto, ha asegurado que "estamos para hacer todo lo que esté en nuestra mano por un cambio real en la Junta y en nuestra provincia, para proteger a nuestra gente y nuestros servicios públicos, que es lo que importa".

POR ANDALUCÍA, "OPCIÓN ÚTIL Y REAL"

"Por Andalucía, y lo decimos claramente, es la opción útil y real para que este cambio sea posible: lo somos porque sabemos muy bien qué quiere decir gobernar y no nos preocupa tener que comernos las contradicciones que esto conlleva para avanzar en derechos y mejorar la vida de la gente, y porqué somos la Izquierda Andaluza, con la I y la A mayúscula", ha apuntado.

Asimismo, Alba ha incidido en que "vamos a pisar cada metro cuadrado de nuestra provincia, vamos a tocar a cada puerta de nuestras vecinos y vecinas, para demostrarles que vamos a partirnos el lomo, que vamos a remangarnos para dar el vuelco electoral en esta campaña. Nos quieren vender que esto está ya hecho, pero si así fuera, Moreno no tendría miedo en meterse en política, no huiría de su responsabilidad como con los cribados y con las explicaciones por las presuntas negligencias en el caso de Adamuz en los servicios de emergencias".

"Si Moreno Bonilla estuviera seguro del trabajo hecho, no tendría la necesidad de negar que en Andalucía hay 140.000 familias en alquiler que están pisoteadas por fondos de inversión y multiprorpietarios que se sienten libres de subir el alquiler hasta un 70% de golpe", ha añadido.

Por último, ha advertido de que "vamos a dar una batalla de dignidad, reivindicando lo público, protegiendo lo común y estando siempre en el lado correcto: el de la ciudadanía andaluza frente a especuladores, rentistas y grandes empresas. Lo haremos por nuestra gente y, por supuesto, por Andalucía".

Por su parte, la número dos de la candidatura, Micaela Jiménez (Podemos), ha declarado que "siento mucha responsabilidad pero, a la vez, estoy contenta de estar aquí, compartiendo con tantos compañeros y compañeras luchadoras del día a día, por el bien de todos y de todas y porque nadie se quede atrás".

Jiménez ha apuntado que "la sociedad malagueña, la sociedad andaluza, ya ha calado al Partido Popular y a Moreno Bonilla y ya está harta de sus políticas sanitarias que matan. Está harta de sus políticas educativas que no son nada inclusivas y que cada vez dejan a más gente atrás instaurando un sistema educativo totalmente segregador. Está muy, muy, muy cansada de unos servicios sociales que tiene a trabajadores exhaustos repartiendo migajas".

"Está hasta las narices del sistema de dependencia que deja a miles y miles de andaluzas muriendo sin ser atendidas y revirtiendo sobre las espaldas de las mujeres, porque cuando las administraciones no cuidan, las que lo sufrimos acabamos siendo las mujeres", ha dicho. En definitiva, ha concluido, "las políticas de conciliación de Moreno Bonilla son un desastre" y ha dicho que "vamos a echar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía porque es un peligro para todos y, especialmente, para todas".

CANDIDATURA

El primer tramo de la candidatura, hasta el número octavo, se encuentran representantes de las distintas organizaciones integrantes y "reúne perfiles con una sólida trayectoria social, feminista, ecologista y en defensa del derecho a la vivienda y los servicios públicos".

En concreto, son Gonzalo Felipe Serrano (Verdes Equo), Victoria Morales (IU), Juan Miguel Acejo (Alternativa Republicana), Adriana Fernández (Movimiento Sumar), Adrián García Abenza (Alianza Verde) y María José Torres (Iniciativa del Pueblo Andaluz).

"Un equipo plural que refleja la diversidad social y territorial de Málaga y que comparte un mismo horizonte: poner las instituciones al servicio de la gente", han apuntado. El cierre de la candidatura corre a cargo del abogado y activista por los derechos humanos, Rafael Borrego.

