Ernie, la cría de gorila nacida en Bioparc Fuengirola, comienza a dar sus primeros pasos - BIOPARC FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

Ernie, la cría de gorila de llanura occidental nacida el pasado mes de diciembre en Bioparc Fuengirola (Málaga), comienza a dar sus primeros pasos cuando alcanza los cuatro meses de vida, una etapa clave en su desarrollo.

Las imágenes difundidas muestran cómo el joven ejemplar empieza a separarse tímidamente de su madre y a explorar su entorno más inmediato, han indicado desde Bioparc Fuengirola. Entre hojas y ramas, aún bajo una vigilancia constante, Ernie inicia sus primeras interacciones con el medio, un comportamiento esencial en el aprendizaje de la especie.

Este avance, aunque todavía incipiente, refleja una evolución positiva en una fase especialmente delicada, han indicado en un comunicado. En estos primeros meses, la dependencia de la madre es total y se prolongará durante años, pero pequeños gestos como estos primeros desplazamientos o el interés por el entorno marcan el inicio de su autonomía.

Al igual que ha ocurrido recientemente con otras crías en parques de conservación, cuya rápida adaptación y desarrollo han permitido su integración progresiva en el grupo, el caso de Ernie apunta en la misma dirección: un crecimiento adecuado que refuerza las expectativas sobre su futuro.

"Su evolución está siendo muy positiva y acorde a lo esperado para su edad. Ya muestra curiosidad por el entorno y comienza a interactuar de forma progresiva, aunque siempre bajo la protección de su madre, lo cual es fundamental en esta fase", han señalado desde el equipo técnico de Bioparc Fuengirola.

Su presencia continúa teniendo, además, un impacto directo en la dinámica del grupo reproductor, favoreciendo la cohesión social y activando comportamientos naturales fundamentales.

Coincidiendo con la llegada de la primavera, sus primeros pasos se convierten en algo más que una imagen entrañable, representan el inicio de un proceso vital imprescindible para asegurar el futuro de su especie.

Bioparc Fuengirola alberga uno de los grupos reproductores de gorila de llanura occidental más relevantes dentro del programa europeo de conservación (EEP), siendo además el único centro en Andalucía que participa en esta iniciativa internacional. En este contexto, nacimientos como el de Ernie resultan fundamentales, ya que contribuyen a mantener una población genéticamente viable y refuerzan el papel de estos centros en la protección activa de una especie catalogada en peligro crítico de extinción.