España califica de "caramelo absolutamente envenenado" para Andalucía el modelo de financiación del Gobierno

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza y coordinadora del PP-A del Área de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha criticado este viernes que el Gobierno quiera presentar un modelo de financiación autonómica "que es un traje a medida para el independentismo, es un caramelo absolutamente envenenado", con el que, ha asegurado, en Andalucía "volvemos a estar infrafinanciados".

España, que ha inaugurado el primero de los foros del ciclo 'Andaluzas que lideran a tu lado' en Málaga, junto al secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha vuelto a decir que en el país "tenemos un sistema de financiación que es totalmente lesivo con Andalucía, castiga a Andalucía", al señalar que desde 2009 "estamos recibiendo 1.528 millones de euros menos que la media cada año".

Así, ha incidido en que desde Andalucía "no pedimos ser más que nadie, pedimos justicia, porque lo que no queremos y no podemos permitir es ser menos que nadie". "Porque ese dinero se puede destinar a médicos, a hospitales, a colegios, a dependencia, a vivienda, y, sin embargo, no lo tenemos desde el año 2009", ha aseverado la consejera del Gobierno andaluz.

Pero, además, ha señalado que "tampoco vamos a permitir volver a estar infrafinanciados, como nos deja este modelo, con el que recibimos otra vez por debajo de la media" y por el que, ha dicho, "un andaluz recibe con el nuevo modelo de la señora Montero y Junqueras 389 euros menos que un ciudadano de Cataluña". "Oiga, eso no lo vamos a permitir", ha apostillado.

Por contra, España ha destacado la "transformación económica" de Andalucía desde los gobiernos del PP, con una "revolución fiscal" y unos presupuestos cada año, entre otras medidas, que permiten crear "un ecosistema de confianza, de estabilidad política, estabilidad presupuestaria, seguridad jurídica, que es lo que requiere la inversión".

Según ha asegurado, la Junta "ha eliminado el infierno fiscal que tenía en esta tierra la señora Montero", pero ha lamentado que "el problema es que los impuestos siguen subiendo por parte del Gobierno de España, que el infierno fiscal lo estamos sufriendo por parte del Gobierno de Sánchez y Montero, que no para de subir los impuestos a los ciudadanos".

Ha recordado la bajada y bonificaciones de impuestos por parte del Ejecutivo andaluz y ha criticado que "ahora por parte del Gobierno socialista de la señora María Jesús Montero quieren volver a poner el impuesto de sucesiones y donaciones". "Pues le decimos alto y claro desde aquí que no vamos a permitir que los andaluces vuelvan a pagar este impuesto, no lo vamos a permitir y mucho menos para financiar la fiesta del independentismo catalán", ha dicho.

"Nosotros vamos a seguir en nuestra tierra facilitando a los ciudadanos la vida, bajando impuestos porque el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos y en las empresas para que puedan seguir invirtiendo y se pueda seguir creando empleo", ha finalizado.