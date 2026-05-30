Estabilizado el incendio declarado en Almáchar (Málaga)

Declarado un incendio en Almáchar - INFOCA

MÁLAGA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha informado de que el incendio declarado este sábado en el término municipal del Almáchar (Málaga) ya se encuentra estabilizado.

El incendio se ha declarado sobre las 11,50 horas en una zona en la que hay cerca terreno forestal y agrícola, por lo que está actuando este servicio, han explicado desde Infoca. Ha quedado estabilizado a las 13,25 horas.

Para la estabilización de este incendio se ha activado y desplazado hasta el lugar a un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos agentes medioambientales y un helicóptero ligero, como medio aéreo.