Estepona alcanza un superávit de más de 40 millones, "resultado económico histórico" para el Ayuntamiento

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ESTEPONA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la ciudad malagueña de Estepona ha aprobado la liquidación del presupuesto de 2025, "la primera que se formula después de haber conseguido el hito histórico de pagar, en tiempo récord, la totalidad de deuda heredada de 300 millones de euros", según destacan desde el Consistorio en un comunicado. De esta forma, durante 2025 se pagó de forma anticipada un total de 25,37 millones , lo que supuso un ahorro de intereses de más de tres millones y, aun así, se ha obtenido un superávit de 40,29 millones de euros.

En una nota informativa, el Ayuntamiento destaca que por undécimo año consecutivo ha logrado situar todas las magnitudes económicas en positivo y ha despegado económicamente superando todas las expectativas. Otro dato destacado del que se dará cuenta al pleno de este mes es el de la deuda viva del Ayuntamiento, que a fecha de 31 de diciembre de 2025 se situó en cero; "hito económico que ha permitido a la localidad realizar la mayor bajada de impuestos llevada a cabo en el municipio, con una reducción acumulada del 50% en el recibo del IBI", destacan.

El superávit podrá ahora revertir en los ciudadanos y se destinará a reforzar el sistema de ayudas municipal, a mejorar los servicios, las infraestructuras y el mantenimiento de las barriadas y del extrarradio de Estepona, con el objetivo de mantener el mayor programa de inversiones productivas de la historia del municipio.

En este sentido, y según destacan, la liquidación positiva ha permitido al Ayuntamiento continuar con proyectos de obras ya iniciados en 2025 por valor de 14,07 millones de euros. Esta cantidad procede del remanente de Tesorería y se destinará a un plan de acciones concreto.

Así, se han aprobado incorporaciones de remanentes que irán destinados a continuar con la construcción del Bulevar Parque Central, la reurbanización de zonas del extrarradio como Retamar y Llanos de Guadalmansa, un nuevo plan de asfaltado, mejoras de parques públicos, plan de eficiencia energética, la prolongación del corredor litoral, o la ampliación de la red de aparcamientos subterráneos, entre otras.

Esta cantidad procedente del histórico remanente de Tesorería se suma al plan de inversiones puesto en marcha por el presupuesto municipal del presente ejercicio, cuyo importe total es de 27,7 millones de euros, y en el que destacan las obras del aparcamiento que ya se está ejecutando en el entorno de la Iglesia del Carmen y del Bulevar en el Parque Central.

SALDO BANCARIO

La situación de la Tesorería municipal es también la mejor en décadas. El saldo en cuentas bancarias a 31 de diciembre de 2025 es de más de 90.114.690,19 euros. En este punto, la teniente de alcalde del Área Económica, Ana Vilaseca, ha destacado que "no debemos olvidar que cuando el PP accedió a la Alcaldía en 2011, el saldo en banco no daba ni para pagar la nómina de junio y extra de verano de los trabajadores, situación que contrasta con la liquidez bancaria de la actualidad, con más de 90 millones de euros a final del año y después de pagar la totalidad de la deuda heredada en 2011 y llevar a cabo importantes inversiones públicas con la mayor transformación vivida en la ciudad".

Para el Consistorio, esta liquidez contrasta con la restricción del Gobierno central de no permitir a los ayuntamientos hacer uso de estos fondos, pese a la reivindicación de todas las entidades locales de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP) de poder usar este dinero para las necesidades municipales y la prestación de servicios a los ciudadanos.

El Consistorio ensalza que la ciudad lleva varios años consecutivos mejorando sus datos de inversión pública, "siendo Estepona la ciudad de la provincia de Málaga que, en proporción a su número de habitantes, más invierte en equipamientos". Así, destacan los realizados por la Corporación como el Hospital Comarcal, Estadio Municipal de Atletismo, Recinto Ferial, Auditorio Felipe VI, Planes de Aparcamientos, Planes de Asfaltado, Planes de Peatonalización del Centro Histórico, Centro Cultural El Carmen; nuevo Paseo Marítimo, construcción de la Senda Litoral, Ayuntamiento, nuevo depósito de aguas en el parque Antonia Guerrero, Rocódromo, etcétera.

Destacan igualmente la evolución del periodo medio de pago, ya que el último informe de la Tesorería Municipal del que se ha dado cuenta al Pleno lo sitúa en 16,58 días, "colocando al Ayuntamiento de Estepona como uno de los mejores pagadores de España".