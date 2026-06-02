Un estudio de Vithas Málaga permite detectar con mayor exactitud alteraciones en la cognición social

La doctora Carmen Pérez del Hospital Vithas Málaga que lidera el estudio - VITHAS MÁLAGA

MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un reciente estudio liderado por la doctora Carmen Pérez Enríquez, neuropsicóloga de la Unidad de Neurología del Hospital Vithas Málaga, integrada en el Instituto de Neurociencias Vithas, establece datos normativos para la población adulta española en el test 'Reading the Mind in the Eyes Test' (RMET).

Esta investigación, publicada en la revista científica 'Q1 ScienceDirect', representa, según han informado desde el hospital en un comunicado, "un avance significativo en la detección temprana y precisa de alteraciones en la cognición social, una capacidad fundamental para la interacción humana y que se ve comprometida en diversas enfermedades neurológicas y psiquiátricas".

La cognición social, definida como la habilidad para comprender las emociones, intenciones y pensamientos de los demás, es esencial para la comunicación y el correcto desarrollo en la vida diaria.

Hasta ahora, la falta de datos normativos específicos para la población española en herramientas de evaluación como el RMET limitaba la precisión diagnóstica, ya que factores culturales, educativos y lingüísticos pueden influir considerablemente en los resultados.

El estudio, que evaluó a 167 adultos sanos de entre 20 y 94 años, analizó cómo la edad, el sexo y el nivel educativo impactan en el rendimiento del RMET. Los hallazgos revelaron que un mayor nivel educativo se asocia con mejores puntuaciones, mientras que el envejecimiento, especialmente a partir de los 50 años, influye negativamente.

Curiosamente, las mujeres mostraron un rendimiento superior al de los hombres en esta tarea de reconocimiento emocional. "La creación de normas de referencia específicas para nuestra población es un hito crucial que nos permite comparar el rendimiento de un paciente con el de personas de características similares, lo que mejora drásticamente la precisión de nuestras evaluaciones neuropsicológicas", ha afirmado la doctora Pérez Enríquez.

En este sentido, ha añadido que "esto significa que ahora podemos detectar con mayor exactitud alteraciones en la cognición social en patologías como la Enfermedad de Alzhéimer, el párkinson, la esclerosis múltiple, el autismo, la esquizofrenia o el daño cerebral adquirido, facilitando intervenciones más tempranas y personalizadas".

Este trabajo no solo optimiza la práctica clínica y científica, sino que también subraya la relevancia de la cognición social para la autonomía y la calidad de vida. "Comprender las emociones e intenciones ajenas impacta directamente en nuestras relaciones personales, laborales y familiares", ha añadido la especialista.

"Detectar dificultades en este ámbito nos ayudará a diseñar tratamientos, programas de rehabilitación y estrategias de apoyo más eficaces, contribuyendo a una mejor calidad de vida para los pacientes y sus familias", ha concluido Pérez Enríquez.

La investigación del Hospital Vithas Málaga ofrece una herramienta "valiosa" para el diagnóstico temprano y la atención personalizada, además de fomentar "una mayor sensibilización social" sobre la importancia de la empatía y las habilidades sociales en el bienestar emocional y la convivencia.