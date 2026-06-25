Expertos de Quirónsalud Málaga advierten que "uno de cada tres hombres tiene el Virus del Papiloma Humano"

Jornada 'El VPH más allá del cérvix' - QUIRÓNSALUD MÁLAGA

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Expertos del Hospital Quirónsalud de Málaga se han reunido en la jornada 'El VPH más allá del cérvix' y, entre las principales conclusiones, señalan que, según los datos expuestos, uno de cada tres hombres en el mundo está infectado por algún tipo de VPH genital y uno de cada cinco presenta tipos considerados de alto riesgo.

El evento ha estado organizado por el Servicio de Ginecología del Hospital Quirónsalud Málaga, liderado por el doctor Rodrigo Orozco, en la tarde del pasado miércoles, donde se han dado cita ginecólogos, urólogos y otorrinolaringólogos para abordar el impacto de este virus desde una perspectiva multidisciplinar.

Durante la cita, la ginecóloga coordinadora de la Unidad de Tracto Genital Inferior de Ginecología del Hospital Quirónsalud Málaga y organizadora del encuentro, la doctora Jessica Martín Orlando, ha destacado que "se estima que más del 80% de las personas sexualmente activas contraerán una infección por VPH en algún momento de su vida".

Y es que, han explicado que el Virus del Papiloma Humano (VPH) continúa siendo una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes del mundo y está detrás de numerosas enfermedades que van mucho más allá del cáncer de cuello de útero.

"Está relacionado con casi la totalidad de los tumores de cuello uterino, así como con un elevado porcentaje de cánceres de ano, vagina, pene y orofaringe, y es responsable de la mayoría de las verrugas anogenitales", ha apuntado.

La ginecóloga también ha advertido que "durante años hemos asociado el VPH casi exclusivamente al cáncer de cuello de útero, pero hoy sabemos que puede afectar a diferentes localizaciones anatómicas y estar implicado en múltiples patologías tanto en mujeres como en hombres".

La especialista ha subrayado que "hablar del VPH más allá del cérvix significa entender que estamos ante un problema de salud que requiere una visión global, en la que intervienen diferentes especialidades médicas y donde la prevención desempeña un papel fundamental".

Uno de los aspectos en los que se ha centrado la jornada ha sido el impacto de la infección en la población masculina. Y es que los hombres sexualmente activos constituyen un importante reservorio de la infección.

"El VPH no es una cuestión exclusivamente femenina. Los hombres también pueden desarrollar enfermedades asociadas al virus y participan activamente en su transmisión. Por ello, es fundamental avanzar en la concienciación de toda la población y desmontar la idea de que se trata de un problema que afecta únicamente a las mujeres", señaló la doctora Martín Orlando.

Por otra parte, el urólogo del Hospital Civil de Málaga, el doctor Carlos Bautista, ha destacado la importancia de implicar a la población masculina en las estrategias de prevención y concienciación frente a una infección que tradicionalmente se ha asociado de forma errónea exclusivamente a la mujer.

Los especialistas también analizaron el papel del VPH en el desarrollo de determinados cánceres de cabeza y cuello. En este sentido, la especialista en Otorrinolaringología del Hospital Regional Universitario de Málaga, la doctora María José Pozuelo, ha analizado cómo algunas cepas de alto riesgo del virus están detrás de un porcentaje creciente de estos tumores.

La jornada incluyó además la presentación y discusión de casos clínicos reales, permitiendo compartir experiencias y actualizar conocimientos sobre el abordaje de pacientes con patologías asociadas al VPH. En esta área ha participado el doctor José Carlos Vilches, quien también es especialista del Servicio de Ginecología de Quirónsalud Málaga y se centró en la actualización sobre el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de las lesiones relacionadas con la infección por VPH.

Para la coordinadora de la Unidad de Tracto Genital Inferior de Ginecología del Hospital Quirónsalud Málaga, "la mejor estrategia frente al Virus del Papiloma Humano sigue siendo la prevención. La vacunación, junto con los programas de cribado y el seguimiento especializado cuando existe infección persistente, constituyen las herramientas más eficaces para reducir la carga de enfermedad asociada al virus".

Así, este encuentro sigue la estela de este compromiso del equipo con la prevención, la divulgación sanitaria y la formación continuada de los profesionales, consolidándose como un centro de referencia en el abordaje integral de las patologías relacionadas con el Virus del Papiloma Humano.