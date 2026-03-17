Extinguido un incendio en un cuadro eléctrico de una nave industrial en el polígono El Pinillo en Torremolinos (Málaga)

Policía Local y Bomberos del CPB actúan por el incendio de un cuadro eléctrico en una nave industrial del Parque Empresarial El Pinillo, en Torremolinos - EUROPA PRESS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga con base en la ciudad malagueña de Torremolinos han extinguido en la mañana de este martes un incendio en un cuadro eléctrico en una nave industrial del polígono El Pinillo, en dicha ciudad costasoleña.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 11.40 horas cuando ha ardido el cuadro eléctrico de un local de la calle Antonio Alcaide Sánchez del referido parque empresarial.

Hasta al lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y una dotación del CPB de Torremolinos que ha informado que el cuadro eléctrico ha quedado afectado en su totalidad y también parte de la instalación interna del local comercial sin que se hayan registrado daños personales.