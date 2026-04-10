La Federación Independiente del Transporte de Andalucía urge la necesidad de ayudas por la subida de los combustibles

Asamblea General Extraordinaria de la Federación Independiente del Transporte de Andalucía (Fedintra). - FEDINTRA

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Independiente del Transporte de Andalucía (Fedintra) ha celebrado una Asamblea General Extraordinaria de cara a tratar los temas más acuciantes para las empresas del sector, sobre todo por la situación creada tras la Guerra de Oriente próximo y la subida "imparable" de los carburantes. Además, se han establecido las bases para marcar los objetivos y retos del sector en Andalucía en los próximos ejercicios. Los incrementos encadenan ya diez semanas consecutivas al alza.

Según ha informado la entidad en una nota, este comportamiento se produce en un contexto marcado por la tensión en los mercados energéticos tras el conflicto en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho de Ormuz. Con estos niveles, el diésel alcanza su precio más alto desde noviembre de 2022, mientras que la gasolina se sitúa en máximos desde octubre de 2023.

"Es imprescindible replantearse algunas situaciones como los contratos de rutas escolares, y servicios regulares ya que, si no se revisan los precios, será un duro golpe para muchas empresas andaluzas", ha asegurado el presidente de fedintra, Antonio Vázquez.

En la Asamblea General de Fedintra, también se han planteado estrategias de futuro y se han establecido diversas comisiones de trabajo para fijar objetivos de cara a los próximos ejercicios. Se han establecido cuatro líneas de trabajo: escolar, discrecional, regular y urbano.

"Contamos con empresas experimentadas en todos estos sectores y vamos a analizar la situación actual y plantear los objetivos que beneficien a todo el sector del transporte de Andalucía", ha señalado del presidente de Fedintra.

Además, la Asamblea General de Fedintra también ha aprobado la incorporación de dos nuevos grupos de transporte a la federación autonómica. "Somos una Federación abierta en el que las empresas del transporte de Andalucía son bienvenidas y seguiremos trabajando por la defensa del sector y de los intereses de las Pymes andaluzas. En Fedintra somos muchas pequeñas y medianas empresas las que formamos el tejido empresarial andaluz, y congregamos a empresas que generan más de 4.000 empleos directos, una flota de unos 2.200 autocares, 460 millones de euros de facturación, y los que de verdad pagamos nuestros impuestos en Andalucía", ha asegurado Antonio Vázquez Olmedo.

"Los profesionales entienden que se han de fomentar elementos como la modernización de la flota, la apuesta por la reducción de emisión de gases, la formación del personal o la generación de riqueza y empleo en Andalucía, entre otros aspectos, y ahí vamos a trabajar desde esta Federación", ha afirmado el presidente.

De este modo, se abre a partir de ahora un espacio de diálogo y comunicación permanente para poner sobre la mesa los principales aspectos que preocupan al sector y mejorar los criterios de calidad en el transporte por carretera en nuestra Comunidad.

"Desde Fedintra, somos una federación en constante crecimiento y tenemos la obligación y la oportunidad de mejorar muchos aspectos de este eje de nuestra economía", ha apuntado el presidente de Fedintra. El transporte por carretera, clave en el desarrollo económico de Andalucía El transporte de viajeros por carretera se ha convertido en uno de los servicios más importantes y demandados en la sociedad.

Un sector que mantiene los niveles de empleo y de empresas en Andalucía, no exento de dificultades como las aplicaciones de las nuevas normativas sobre seguros sociales, la aplicación de normativas europeas sobre reducción de gases, la atomización del sector y el exceso de legislación aplicada.

En Fedintra están representadas las Asociaciones de las empresas del transporte de Málaga, Sevilla, Almería, Granada, y empresas de Jaén, Córdoba y Cádiz.

En total unas 265 empresas andaluzas, con más del 65% del empresariado andaluz que generan, por un lado más de 4.000 empleos directos, una flota de unos 2.200 autocares y más de 460 millones de euros de facturación.

Clave para la movilidad y el avance económico y laboral de una sociedad, el sector es uno de los que mejor ha resistido los años de crisis, apoyándose en el gran poder de atracción turística de Andalucía; pero también en un servicio de calidad que se preocupa por el medioambiente, el recorte continuo de distancias y la introducción de las nuevas tecnologías para aumentar los índices de satisfacción de los usuarios.