La feria Sabor a Málaga regresa a Torrox (Málaga) con más de 400 productos locales

Presentación de la Feria Sabor a Málaga en Torrox - DIPUTACIÓN

TORROX (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

La feria Sabor a Málaga llega del 1 al 3 de mayo al municipio malagueño de Torrox de la mano de 34 productores de todas las comarcas de la provincia que mostrarán la rica despensa malagueña con más de 400 productos.

Esta será la cuarta feria comarcal de la temporada que organiza el sello de impulso al sector agroalimentario de la Diputación de Málaga, que ha programado una veintena de actividades como catas, demostraciones de cocina en directo, el Concurso Solidario de Cortadores de Jamón Popi, el tradicional brindis junto al mar con vinos malagueños, talleres y una sorpresa especial con motivo del Día de la Madre. Todo ello amenizado con conciertos y actuaciones de música y danza para todos los públicos.

Así lo ha dado a conocer la diputada provincial Sandra Extremera junto al alcalde de Torrox, Óscar Medina, durante la rueda de prensa de presentación de esta feria comarcal que será la cuarta de las nueve de este año. Las tres primeras se celebraron en Torremolinos del 27 de febrero al 1 de marzo; en Vélez-Málaga del 13 al 15 de marzo, y en Benalmádena del 14 al 26 de abril.

Tras la feria de Torrox este fin de semana, las siguientes citas serán en Nerja del 8 al 10 de mayo; en Ronda del 15 al 17 de mayo; en Antequera del 29 al 31 de mayo; en Rincón de la Victoria del 11 al 13 de septiembre, y en Mijas del 25 al 27 de septiembre.

PRODUCTORES Y SABORES DE LAS COMARCAS

Hasta este municipio de la Costa del Sol se han trasladado un total de 34 productores llegados de 17 municipios de la provincia: Antequera, Ardales, Arriate, Benamocarra, Benaoján, Campillos, Coín, Málaga, Moclinejo, Mollina, Periana, Pizarra, Rincón de la Victoria, Ronda, Sierra de Yeguas, Vélez-Málaga y Yunquera.

Entre los más de 400 productos que los asistentes a la feria podrán adquirir y degustar hay aceites de oliva virgen extra, vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga, quesos de cabra malagueña, embutidos, conservas, crema de ajoblanco, mieles de abeja, frutos tropicales, croquetas artesanas, frutos secos, encurtidos, aperitivos, panadería y pastelería, cafés, cervezas artesanas, licores y destilados, así como cosmética natural.

Los productores participantes son las almazaras Aceites Periana, Garo y Tesoro Español y Oro Al-Andalus; las bodegas Cortijo La Fuente, A. Muñoz Cabrera-Dimobe y Carpe Diem; las queserías El Pastor del Torcal, Cabraline, El Arquillo, La Arriateña y Los Barrancos; las cárnicas Embutidos Melgar, Embutidos Fernández, Icarben, Ibéricos Yunquera y Carnes y Chacinas La Torcaleña; y los obradores Las Delicias de Mi Noe, Good Pastelería, Bizcochería Lulapai, Dulces del Mar, Tejeros y Ortipan.

La oferta se completa con los cafés de Mokasol, la miel y el polen de La Fraguara, las patatas y aperitivos de Millán, las aceitunas y encurtidos de Roldán y Almario, las croquetas de Lujo del Paladar, la crema de ajoblanco de Doña Amelia, los productos cítricos de Cítricas de Pizarra, las mermeladas de la Gitanilla-Alma Melosa, las cervezas artesanas Gaitanejo, los destilados de Gin Alborán y la cosmética natural de Aceites Esenciales Eva.

PROGRAMA

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una experiencia en torno a los productos locales y la cultura culinaria malagueña en horario ininterrumpido de 11,00 a 21,00 horas el viernes y el sábado, y de 11,00 a 20,00 horas el domingo.

La feria arrancará este viernes a las 11,00 horas con la apertura de la zona expositiva. Apenas media hora después comenzará uno de los platos fuertes del día: el popular Concurso de Cortadores de Jamón Popi, en el que seis profesionales competirán por alzarse con el título mientras se preparan platos solidarios que se servirán a las 14,00 horas y cuya recaudación se destinará a la Asociación Taller de la Amistad.

A las 12,30 horas, el público podrá aprender técnicas de corte de jamón de la mano de expertos, y las 13,30 tendrá lugar el tradicional brindis con vinos malagueños en el Faro de Torrox.

La música en directo comenzará a las 16,00 horas, y a las 18,00 habrá un taller y degustación de repostería tradicional malagueña. La jornada continuará con la actuación de The New Crew a las 19,00 y culminará con la sesión musical de DJ Worzel a las 20,00, antes del cierre a las 21,00.

Por otro lado, el sábado comenzará también a las 11,00 con la apertura del recinto. A las 11,30, el Restaurante Casa Palma ofrecerá un showcooking centrado en la alta gastronomía local. A las 12,30 horas, los asistentes podrán disfrutar de un aperitivo junto al mar seguido, a las 13,30 horas, de una cata y taller dedicados al aceite de oliva virgen extra malagueño.

La música en directo regresará a las 16,00 horas, y a las 18,00 se ofrecerá una degustación de chacinas, patés y productos salados. La tarde avanzará con la actuación de Nadia y su escuela de baile a las 19,00 horas, y el grupo Play pondrá el broche musical a las 20,00 horas.

La última jornada, con horario de 11,00 a 20,00, estará marcada por la celebración del Día de la Madre. Tras la apertura, a las 12,00 horas, se desarrollará un taller infantil creativo de repostería a cargo de Las Delicias de mi Noe, seguido a las 13,00 horas por una actividad donde los más pequeños elaborarán y decorarán sus propias galletas.

A las 14,00 horas se ofrecerá una degustación de quesos malagueños, y a las 14,30 tendrá lugar un acto especial dedicado a las madres con una sorpresa organizada por el equipo de Sabor a Málaga.

A las 16,00 horas comenzará la sesión musical de sobremesa, y la programación continuará a las 18,00 con una actividad centrada en las mieles y mermeladas. El cierre festivo llegará a las 19,00 horas con la actuación de la Escuela de Coros y Danzas de Lidia y Lucía, antes del cierre de la feria a las 20,00 horas.