El Festival de Cine de Málaga vuelve a desplegar la alfombra roja en su 25 edición

La gala de inauguración del certamen "de celebración de la vida" será en el Martín Carpena

MÁLAGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Málaga, que se celebrará del 18 al 27 de marzo, volverá a desplegar la alfombra roja que tuvo que suprimirse debido a la pandemia del coronavirus. Así, su edición número 25 recuperará espacios para el encuentro y el evento social.

En suma, "celebración de la vida, tanto la social como la de la vida del festival, recuperando señas que siempre nos han definido", ha asegurado el director del Festival, Juan Antonio Vigar, que ha señalado que "aunque debemos seguir siendo cautos" y "respetar las normas" se está en un escenario "más favorable y positivo" que en ediciones anteriores.

"Lo presencial sigue siendo para nosotros esencial", ha asegurado Vigar, que ha incidido en que "la cercanía es nuestra distancia ideal". Así, la gala de inauguración tendrá lugar en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, con un aforo para 3.000 personas. De estas, una parte se destinará a protocolo, otra parte saldrá a la venta al público y una tercera se distribuirá entre colectivos sociales y asociaciones.

En cuanto a la alfombra roja, volverá la tradicional a las puertas del Teatro Cervantes, aunque se deberá usar mascarilla por la aglomeración y para respetar medidas por COVID, y en la calle Larios, para "propiciar el encuentro del público con el festival y sus protagonistas". En cuanto al los photocall, los medios trabajarán en uno sin acceso al público que se llevará a cabo en el Patio de Banderas del Ayuntamiento.

PARTICIPACIÓN

Vigar ha informado de que este año se han inscrito un total de 1.949 audiovisuales, procedentes de 53 países, "lo que demuestra el importante posicionamiento internacional del festival".

Así de las películas inscritas, 671 han sido dirigidas por mujeres, "lo que significa un 34,4% del total; mientras que de las seleccionadas, que ascienden a 185, 69 han sido dirigidas por mujeres, un 37,3% del total, superando al promedio de películas inscritas dirigidas por mujeres en casi en un 2,9%". Como dato adicional, ha dicho, "80 han sido producidas por mujeres, el 42,7% de las seleccionadas".

Más concretamente, Vigar ha detallado que hay 302 largometrajes de ficción inscritos (123 netamente españoles y 24 coproducciones y 155 latinoamericanos), de los cuales se han seleccionado 36 --21 en Sección oficial, seis en Sección oficial no competitiva y nueve en ZonaZine--.

Por otro lado, son 731 cortometrajes de ficción y animación inscritos, de los que se han seleccionado 43; y 631 documentales inscritos, de los que se han seleccionado 48, entre otros.

SECCIÓN OFICIAL

En relación con la sección oficial, Vigar ha defendido que es "equilibrada y diversa" y cumple el objetivo de "ser una imagen muy real de todo lo que se hace en el sector audiovisual iberoamericano". Además, ha destacado que "somos la casa común del cine español y aquí tienen que tener una representación todos los formatos, todas las miradas, todos los conceptos de producción, que es lo que nos define. Caben todos porque todos son bien recibidos", ha explicado.

La Sección Oficial incluirá 21 películas --13 españolas y ocho latinoamericanas-- 19 de ellas a concurso. A ellas se suman seis películas españolas con pases especiales a modo de Sección Oficial no competitiva.

'Código Emperador' de Jorge Coira inaugurará el Festival, que clausura 'Llenos de gracia' de Roberto Bueso, fuera de concurso. A las ya anunciadas 'Alcarràs', de Carla Simón, Oso de Oro en Berlín y que no compite; 'Canallas', de Dani Guzmán; 'La maniobra de la tortuga', de Juan Miguel del Castillo; 'Las niñas de cristal', de Jota Linares y 'Llegaron de noche', de Imanol Uribe, se suman las españolas: 'El test', de Dani de la Orden; 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa; 'La cima', de Ibón Cormenzana; 'Mi vacío y yo', de Adrián Silvestre; 'Nosaltres no ens matarem amb pistoles' (Nosotros no nos mataremos con pistolas), de María Ripoll, y 'La voluntaria', de Nely Reguera.

En cuanto a la participación de películas latinoamericanas, el Festival ha seleccionado 'The Gigantes' de Beatriz Sanchís (México y EEUU); 'A Mäe' (La madre), de Cristiano Burlán (Brasil); 'Lo invisible', de Javier Andrade (Ecuador y Francia); 'Utama', de Alejandro Loayza Grisi (Bolivia, Uruguay y Francia), película ganadora del Premio del Jurado del Festival de Sundance; 'Mensajes privados', de Matías Bizé (Chile); 'Almost in Love' (Ámame), de Leonardo Brzezicki (Argentina); 'Cadejo Blanco', de Justin Lerner (Guatemala) y 'Libre', de Natural Arpajou (Argentina).

Además, la Sección Oficial del 25 Festival de Málaga se completará con esos pases especiales fuera de competición, con las españolas 'Sin ti no puedo', de Chus Gutiérrez; 'Camera Café', de Ernesto Sevilla; 'La piel en llamas', de David Martín Porras; 'Sinjar', de Ana Bofarull; 'Toscana', de Pau Durà; y 'Héroes de barrio', de Ángeles Reiné.

El jurado de la Sección Oficial a concurso estará formado por el director Manuel Gutiérrez Aragón (presidente); la actriz mexicana Cecilia Suárez; la actriz española Marta Nieto; el escritor Javier Cercas y el director del Festival de Cine de Lima (Perú), Marco Muhletaler.

NUEVAS SECCIONES

Por otro lado, además de Zonazine, Documentales, Cortometrajes y Cinema Cocina, entre otros, el Festival tendrá nueva sección '+Málaga, Premieres Internacionales', que contará con películas no latinoamericanas que han cosechado importantes premios en festivales y que aún no han sido estrenadas en España.

Se trata de 'Un nuevo mundo' (Un autre monde), Stephane Brizé (Francia); 'Aquí me río yo' (Qui rido io), Mario Martone (Italia); 'Las cartas de amor no existen' (Chère Léa), Jérôme Bonnell (Francia); 'Promesas en París' (Les promesses), Thomas Kruithof (Francia); 'Mentes maravillosas' (Presque), Bernard Campan y Alexandre Jollien (Francia); 'El arma del engaño' (Operation Mincemeat), John Madden (Reino Unido).

Por otro lado, en la sección Pantalla TV (no competitiva) participan siete series: 800 metros; Chicos; Ser o no ser; Cucut; Heridas, Días mejores y Rapa.

Por otro lado, también Vigar ha incidido en la importancia del Área de Industria MAFIZ. En esta ocasión, se celebrará de modo presencial Málaga Work in Progress y MAFF. De igual modo, la primera cita de Spanish Screenings XXL es Content, que tendrá lugar en el marco del Festival del 21 al 24.

HOMENAJES

Por otro lado, el Festival acoge los homenajes con el Premio Málaga - Sur, para el conjunto del cine español representado por la Academia de Cine; el Premio Retrospectiva - Málaga Hoy, para la actriz argentina Mercedes Morán; el Premio Málaga Talent - La Opinión de Málaga, para Javier Ambrossi y Javier Calvo y el Premio Ricardo Franco - Academia de Cine, para la directora de producción Sol Carnicero, se une la Biznaga Ciudad del Paraíso, para los imprescindibles del cine español, que se le entregará al actor Miguel Rellán, y la Biznaga de honor para el director Carlos Saura.

La Película de Oro del 25 Festival de Málaga será 'El bosque del lobo', un clásico de 1970 de Pedro Olea, que servirá como homenaje al actor José Luis López Vázquez en el centenario de su nacimiento.

Publicaciones y exposiciones son otras actividades del Festival, que celebrará el Día del Padre con un concierto del grupo infantil Pica Pica en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. El día 19 por la tarde, además, se podrá asistir a la realización del conocido podcast Estirando el chicle. El Festival concluirá el domingo 27 con el ya tradicional maratón de cine.

Las entradas, incluidas las galas de inauguración y clausura, se pondrán a la venta de forma simultánea este jueves a las 9.00 horas en taquilla y 'on line'.