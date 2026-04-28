El Festival de Humor y Magia Infantil Jajejijojú de Málaga celebra un cuarto de siglo regalando sonrisas

Cartel del Festival de Humor y Magia Infantil Jajejijojú firmado por Idígoras y Pablo. - PROCULTURA

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Humor y Magia Infantil Jajejijojú celebra un cuarto de siglo regalando sonrisas y repartiendo alegría a los niños y niñas internados en el Hospital Materno Infantil de Málaga.

La 25 edición de Jajejijojú comenzará el viernes 5 de junio precisamente en las dependencias de la clínica con una gala especial reservada a los pequeños ingresados allí, y continuará el fin de semana en los dos escenarios municipales.

El sábado 6, el ilusionista Dani DaOrtiz, uno de los mejores del mundo en la especialidad de cartomagia, hará las delicias de los que acudan a su espectáculo en el Teatro Echegaray, y el domingo 7 llegará la cita con la gran gala de magia y humor en el Teatro Cervantes, con un programa que presentará Síndrome Clown y que estará precedido de la actividad de la 'Plaza mágica' en la fachada principal del coliseo.

Así, 10 Negritos, Jorge Blass, Héctor Mancha, Diego y Elena y Cliff The Magician son los invitados de este año a esta función especial de la vigesimoquinta edición, han indicado en un comunicado.

Las entradas para ver al mago Dani DaOrtiz en el Echegaray --18,30 horas del sábado 6, ocho euros precio único-- y para la gran gala del Cervantes --12,00 horas del domingo 7, 15 euros precio único-- salen a la venta a las 18,00 horas de esta tarde. La animación y los juegos de la 'Plaza mágica' --11,00 horas del domingo 7-- serán de libre acceso.

El Festival de Humor y Magia Infantil Jajejijojú nació en Málaga con la finalidad de llevar diversión a los pequeños internados en el Materno Infantil: su espíritu consiste en que los niños y niñas "sanos y sanas" regalan alegría a los que se encuentran hospitalizados.

Han recordado que es el único festival de magia y humor de nuestro país dedicado a la infancia y el único en el que todos los beneficios de todas sus galas se destinan a una asociación, es decir, combina toneladas de risas y sorpresas para toda la familia con una sobresaliente dimensión solidaria.

Organizado desde hace años a beneficio de AVOI (Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil), cada año sorprende con una selección de afamados y premiados ilusionistas y artistas de circo. Por último, han señalado, como es habitual, de nuevo con un cartel firmado por Idígoras y Pablo.