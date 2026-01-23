El Festival de Málaga y RTVE convocan un nuevo premio de guion para proyectos de cortometrajes - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga (organizado por el Ayuntamiento de Málaga) y RTVE convocan el primer Premio Talento RTVE Festival de Málaga / Málaga Short Corner al mejor proyecto de cortometraje con el objetivo de impulsar la creación audiovisual facilitando a sus ganadores recursos que contribuyan a la producción de sus trabajos.

Estas ayudas van dirigidas a proyectos para la realización de cortometrajes de ficción con una duración máxima de 30 minutos y de ámbito nacional. El plazo de presentación finalizará el 2 de febrero 2026.

El proyecto de cortometraje ganador obtendrá una ayuda de 15.000 euros (IVA incluido), que será destinada íntegramente a desarrollar el proyecto y convertirlo en un cortometraje audiovisual. RTVE supervisará dicho desarrollo y su posterior producción. Además, el cortometraje premiado tendrá su estreno en España en la edición del Festival de Málaga de 2027.

Podrán participar en esta convocatoria todas las empresas físicas o jurídicas que se hallen inscritas como productoras en el Registro de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales del ICAA y aquellas empresas físicas o jurídicas inscritas como productoras en el registro de empresas cinematográficas propio de una Comunidad Autónoma. Cada empresa podrá presentar un máximo de dos proyectos.

La inscripción se hará exclusivamente a través de Festhome en el enlace https://filmmakers.festhome.com/festival/premio-talento-rtve...

El comité seleccionará un máximo de cinco proyectos que participarán en la sección Málaga Short Corner de Mafiz, el área de industria del Festival de Málaga, que se celebrará en Málaga entre el 10 y el 12 de marzo de 2026.

Los participantes presentarán su proyecto (formato 'pitch') en una sesión colectiva ante el jurado y distintos profesionales nacionales e internacionales presentes en el mercado. El jurado contará con la presencia de un representante de RTVE.

Las bases se pueden consultar en la web del Festival de Málaga en el siguiente enlace https://festivaldemalaga.com/el-festival/bases-de-participac...