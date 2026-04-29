Foro de Turismo de Málaga aborda actividades previstas con motivo de la Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica

Foto de familia del foro de Turismo de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Turismo de la ciudad de Málaga ha celebrado este miércoles su sesión de abril en el Museo Carmen Thyssen Málaga. El encuentro ha contado con la bienvenida del concejal delegado de Turismo y Promoción, Jacobo Florido, y con la intervención del gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga, Javier Ferrer.

Entre los asuntos incluidos en el orden del día se han tratado las actividades previstas con motivo de la reciente designación de Málaga, por parte de la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía (ECNG), como Capital Europea de la Cultura Gastronómica, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Asimismo, el Área de Turismo y Promoción de la Ciudad y Málaga Convention Bureau han traslado las principales actividades desarrolladas y previstas, junto con las áreas municipales de Cultura y Deporte y FYCMA, que han compartido sus respectivas programaciones y líneas de actividad para los próximos meses.

Por último, han explicado que, tras la sesión, los asistentes han realizado una visita guiada al yacimiento arqueológico del subsuelo del Museo Carmen Thyssen Málaga.