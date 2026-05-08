El Foro TuriSOS se reivindica como espacio de reflexión sobre el turismo entre España y Latinoamerica

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MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Foro Iberoamericano de Turismo SOStenible TuriSOS fundado por Alex Che Cesini y Alicia Rodríguez, de Málaga es Mundial-Viajar es Mundial, refuerza su papel "clave" este viernes, 8 de mayo, como encuentro de referencia en el ámbito del turismo y la innovación empresarial con la celebración de su séptima edición, que abordará el futuro del turismo entre España y Latinoamérica.

Sus orígenes se remontan al inicio de la pandemia en el año 2020, con el objetivo de generar un espacio de diálogo estratégico sobre la recuperación del sector turístico. Desde sus inicios, ha apostado por "un enfoque innovador, sostenible y con una clara vocación de conexión entre España y Latinoamérica", han señalado desde la organización.

Según han explicado, se trata de un formato de congreso empresarial boutique que reúne a líderes del sector para analizar tendencias, la innovación y compartir conocimiento desde una perspectiva SOStenible.

En esta séptima edición, se abordarán temas "de máxima actualidad", han señalado, como la implementación de la inteligencia artificial en las empresas como palanca de productividad, la evolución del turismo de lujo y bienestar, y los desafíos que afrontan las agencias de viajes.

Así, participarán "referentes" como Fran Serón, CEO de la empresa malagueña Tour10, o Diego Pérez Barroso, director comercial en Hotel Martín Alonso Pinzón de Huelva.

TuriSOS2026 también pone el foco en el papel de la mujer en la industria con la mesa 'El turismo con mirada de mujer', que contará con voces como Francisca García CEO de Casa 1800, y Apolónia Rodríguez fundadora de Dark Sky Alqueva de Portugal.

Asimismo, en la mesa 'Conexión Latam' se analizarán las oportunidades entre España y Latinoamérica, contando con la participación de Lorena Moya Zurita, COO Banco Pichincha del Ecuador, la malagueña afincada en Colombia Isabel Pérez Alcántara, experta en consultoría de marketing, y Adriana Gutiérrez Cirlos, vicepresidente de la Asociación ViendoTEntiendo de México dedicada a la inclusión de personas con discapacidad auditiva. El programa se complementará con un debate sobre turismo y comunicación.

En cuanto a destinos, el encuentro contará con la presencia de Andalucía, la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, el country manager de visit Finland para España e Italia, David Campano y el Presidente de la Fundación de Turismo de Mato Grosso Do Sul-Brasil, Bruno Wedtling, reforzando ese puente entre continentes. El evento tiene lugar este 8 de mayo en el Museo Thyssen de Málaga, de 9,30-13,23 horas.

RECONOCIMIENTOS

Además, en la antesala del evento, se han entregado los 'Reconocimientos a los top 50+1 Inspiradores' Europa-Latam al grupo de profesionales que "destacan por la resiliencia, el talento y el compromiso para dar lo mejor de cada sí cada día".

La lista de 50 personalidades de distintos ámbitos, precisan desde la organización, "es una forma de gratitud a las 25 mujeres y a los 25 hombres que son los líderes que inspiran el futuro, más una Asociación, ViendoTEntiendo, que acudirá de México a buscar su premio".

Se trata de María Fernanda Álvarez, directora general de Turismo de la Ciudad de Santa Fe, Argentina; David Campano-Country, manager en España e Italia de Visit Finland; María José Andrade Alonso, directora Mujeres Valientes; Juan Castro, jefe de Fútbol Internacional de Diario Marca; Eva Ballarin, estrategia en Turismo & Hospitality; Carlos Cha, CEO de Mandarin Centers Institute; y Lucía Bellocchio, Founder & CEO en Trend Smart Cities.

Asimismo, Juan Cruzado Ríos, presidente de la Fundación Juan Cruzado; Silvia Bellisco Martin, LinkedIn Top Voice; José Ramón Cuesta Pomare, Ceo Aceite Solidario; Celiana Carreño Hernández, Technology & AI Executive; Norman Devaux, Student of Leadership & AI Ethics; Nuria Cavia Santos, cofundadora de Deleite Wear; Víctor Fernández Morales, Ceo La Buena Huella; y Belén Collantes, gerente Casa Ronald McDonald de Málaga.

También Guillermo Fesser, periodista; Marina Colunga, directora Comercial de Iberia para América Latina; David Hernández Pumarega, Ceo Pangea CEO The Travel Store; Roxana Falasco, experta en youtube; Juan Daniel Núñez, fundador Smart Travel News; Vivian García Villavicencio, CEO y fundadora de Marcas que Enamoran; y David Padrón Marrero, profesor e investigador en sostenibilidad y vicepresidente segundo de la Red Española para el Desarrollo Sostenible.

Asimismo, Francisca García Moreno, CEO Hoteles Casa 1800 Granada, Sevilla y Córdoba; Javier Peña-Fundador de HOPE; Nita Macía, directora del Clúster de Turismo Sostenible de Aragón; Diego Pérez Barroso, director Comercial en Hotel Martin Alonso Pinzón; Lidia Martínez Montoro, autora del libro 'Equipos Sostenibles'; Miguel Ángel Pérez Laguna, director de Comunicación, Desarrollo y Marketing Digital; Eva María Mora Valentín, directora del Centro de Investigación de Estudios Turísticos (Cietur); Ángel Recio, delegado de El Español de Málaga, y Lorena Moya Zurita, director Coris del Ecuador.

Jorge Robles del Salto, presidente de Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET); Helena Olcina, presidenta de Sinergias Club Internacional; Moisés Rodríguez, presentador Canal 24 horas TVE; Guadalupe del Carmen de la Peña González, #1 HR Influencers España 2025; Angel Rielo, feliciólogo; e Isabel Pérez Alcántara, founder Alcantara Marketing & Consulting.

También Juanma Romero, periodista; Silvia Rial Fuertes, responsable de Sostenibilidad Corporativa Pacto Mundial de la ONU España; Vicente Romero, fundador & Presidente de CIDH; Paloma del Río, pionera del Periodismo Deportivo; Manuel Rus Rufino, delegado EFE Andalucía; Sandra Sánchez, campeona olímpica de Karate (2020), bicampeona mundial (2018 y 2021) y siete veces campeona europea; Juanjo Sánchez Vidal, sumiller-Formador-Comunicador del Vino; Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias; Fran Serón, Ceo Tour10; Antonia Varela, directora Fundación Starlight; Roberto Torregrosa, presidente ACPT Y AEDH Cataluña; Belén Viloria, TED Member & TEDx Ambassador; Edgar Weggelaar, Ceo Queer Destinations y (50+1) Asociación ViendoTEntiendo (México).