FreakCon celebra su décima edición con su propuesta "más ambiciosa e internacional"

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid; el diputado provincial Luis Rodríguez y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Carlos García, durante la presentación de FreakCon 2026. - DIPUTACIÓN

La cita será en el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos el 22 y 23 de mayo

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

FreakCon, el festival internacional de cultura pop, manga, cómic, series y videojuegos del sur de Europa, ha presentado oficialmente este lunes los principales detalles de su décima edición, que se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo en el Palacio de Congresos de Torremolinos (Málaga).

En 2026, FreakCon celebra una edición "histórica" marcada por su décimo aniversario, "consolidando su posición como uno de los mayores encuentros de cultura pop y entretenimiento del país y reforzando su dimensión internacional con invitados, contenidos y experiencias llegadas de distintos puntos del mundo".

Así lo han destacado durante la presentación, a la que han acudido Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos; Luis Rodríguez diputado provincial; Carlos García, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte; así como representantes de la organización del evento.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha agradecido a la organización del evento su implicación y esfuerzo para conformar "un cartel con invitados de gran prestigio internacional, así como para diseñar una agenda de actividades complementarias de la que todo el mundo pueda ser partícipe y que se haga eco las últimas tendencias", a lo que ha añadido que "si todos los días del año somos el paraíso, del 22 al 24 de mayo nos convertimos en el paraíso de los miles de seguidores que atrae la cultura pop, el anime, el cómic, los videojuegos y, en general, la creación digital".

Por su parte, el diputado provincial Luis Rodríguez ha valorado "el "esfuerzo y compromiso" de los organizadores, para que este evento "se siga celebrando año tras año y llegue a su décimo cumpleaños de la mano de las instituciones como es el caso de la Diputación de Málaga".

"Si hablamos de Freakcon, no solo hablamos de entretenimiento digital y de cultura Geek. No solo hablamos de una comunidad y de su pasión por la cultura pop. Hablamos de un evento imprescindible para entender la industria creativa en nuestra provincia, y de un proyecto estratégico para el turismo"ha añadido.

"EDICIÓN MÁS AMBICIOSA"

La organización ha destacado que esta será la edición "más ambiciosa" celebrada hasta la fecha, con más de 600 horas de programación distribuidas entre actividades, conciertos, concursos, charlas, experiencias inmersivas, videojuegos, exhibiciones y espacios temáticos dirigidos a públicos de todas las edades, que se celebrarán gracias a la presencia de más de 60 invitados nacionales e internacionales.

Entre los principales nombres internacionales confirmados para esta edición se encuentran el actor Giancarlo Esposito, reconocido por producciones como Breaking Bad, Better Call Saul, The Mandalorian o The Boys; el artista japonés Coda; la cosplayer francesa Cinderys; y la cantante hispano-japonesa Tami Tamako, entre otros invitados vinculados al cine, la música, el cosplay y la creación digital.

Algunos de los invitados nacionales de los que podrán disfrutar los asistentes son: Elesky, Míster Jägger, Salva Espín, Pasqual Ferry, Natacha Bustos, Jesús Merino, Carolina Jiménez, José Carabias o Papi Gavi.

Como una de las principales novedades de este décimo aniversario, FreakCon incorporará por primera vez una jornada inaugural de apertura el viernes 22 de mayo a partir de las 17,00 horas con la celebración de K-Pop Fest, una pre-party temática dedicada a la cultura pop coreana que ampliará la experiencia del evento desde el inicio del fin de semana.

Además, FreakCon 2026 continuará reforzando su apuesta por la industria creativa y el talento emergente con espacios específicos dedicados al desarrollo de videojuegos, creación artística, cosplay, ilustración, contenido digital y nuevas narrativas audiovisuales, consolidando el evento como un punto de encuentro entre comunidad, creadores y sector profesional.

FreakCon afronta su décimo aniversario con "el objetivo de seguir creciendo como uno de los grandes referentes nacionales de la cultura pop contemporánea y un motor de impacto turístico, económico y cultural para Andalucía", han valorado.