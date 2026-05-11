La gira de Belén Aguilera Puro Teatro Tour parará en el Cervantes el 2 de febrero de 2027

MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva gira de Belén Aguilera, Puro Teatro Tour, parará en el Cervantes de Málaga el martes 2 de febrero de 2027. El universo 'Anela' de la cantante barcelonesa sube un escalón tras su paso por el Movistar Arena de Madrid y se enriquece en esta nueva gira de teatros por España.

Aquel espectáculo, "íntimo y a la vez imponente", sentó las bases de una propuesta en la que la narrativa visual, la sensibilidad al piano y la energía pop conviven en perfecta armonía.

Las entradas para verla en el principal escenario de la Costa del Sol salen a la venta a las 12,00 horas de este martes --de 16 a 48 euros--, han indicado en un comunicado.

En Puro Teatro Tour, la experiencia del directo de Belén Aguilera evoluciona y se expande en una gira por los teatros más emblemáticos del país que promete profundizar en el viaje emocional de su último trabajo, llevando su imaginario artístico a nuevos recintos y ciudades.

La gira comenzará el próximo mes de noviembre en el Teatro Carrión de Valladolid. Los temas del disco 'Anela' se suceden en este nuevo espectáculo en una suerte de obra teatral cuyos diferentes actos conforman una historia completa ambientada en un mundo onírico y de fantasía con referencias operísticas.

Una pequeña orquesta de cuerdas y vientos, batería, un piano que interpreta la propia artista y un ballet contemporáneo conforman junto a la voz de Aguilera un show en el que brilla su pop melódico ligeramente operístico.

'Anela', publicado en septiembre de 2025 por Sony Music España & Seitrack México, es el tercer álbum de estudio de Aguilera; "una historia sobre los sueños, los deseos, la búsqueda de la identidad y las consecuencias de perseguir algo a ciegas", en sus propias palabras. El nombre del disco, 'Anela', deriva de la frase "Aunque no exista la Arcadia", expresión que alude a la valoración de la felicidad presente frente a la búsqueda incesante del deseo. Además, en este espectáculo la intérprete hará un repaso por los temas más emblemáticos de su carrera.

Belén Aguilera (Barcelona, 1995) es una cantante y compositora española que ha construido una de las propuestas más personales del pop nacional actual. Tras darse a conocer a través de versiones en redes sociales con el nombre artístico de The Girl and the Piano y aparecer en programas como La Voz en 2016, inició su carrera profesional con un sonido íntimo y emocional que ha evolucionado hacia una identidad artística conceptual y contundente.

Su disco de debut, 'Como ves, no siempre he sido mía...' (2020) ya logró atraer a público y crítica, y se aupó al número 9 de las listas. En 2022 lanzó Superpop, un segundo disco al que siguió el año pasado el fichaje por Sony Music para publicar 'Anela'.