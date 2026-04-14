El Gobierno inicia la segunda fase de las obras de emergencia en playas de la provincia de Málaga tras las borrascas

El Gobierno inicia la segunda fase de las obras de emergencia en varias playas de la provincia de Málaga - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha iniciado esta semana la segunda fase de las obras de emergencia en varias playas de la provincia de Málaga que sufrieron el tren de borrascas de los últimos meses. En concreto, actúa en playas de Marbella, San Pedro de Alcántara, Benalmádena y Torre del Mar.

Esta segunda fase comprende movimientos de arena tras las basculaciones de 'Cabopino' a 'Las Chapas' y de la playa de 'El Cable' a 'Fontanilla' en Marbella. En San Pedro de Alcántara se actuará en el entorno de 'Guadalmina'.

Por otra parte, en Benalmádena se trabajará en la playa de Malapesquera y en Torre del Mar (Vélez-Málaga) en la zona junto a la desembocadura del río Vélez. Debido a estas obras, que han sido consensuadas con los respectivos ayuntamientos, y a los movimientos de arena necesarios para realizar los trabajos, las playas afectadas estarán cerradas al público el tiempo que duren los trabajos.

La Demarcación de Costas Andalucía Mediterráneo concluyó a finales de marzo la primera fase de las obras de emergencia en las playas de Málaga afectadas por el tren de borrascas sufrido durante los meses pasados.

En la playa del 'Peñoncillo', en Torrox, en la Cala del Moral, en Rincón de la Victoria, en la playa del 'Bajondillo' de Torremolinos y en la playa de 'Santa Amalia' de Fuengirola se han realizado diversos aportes de arena y reperfilados de las playas. En esta última localidad además se han eliminado distintas cimentaciones aparecidas tras la demolición del Hotel Mare Nostrum hace más de 30 años.

Por otra parte, en la playa de 'El Bombo' de Mijas también han finalizado las obras de reperfilado y de aportes de arena. El Gobierno de España ha invertido 1,3 millones de euros en estas obras de emergencia para adecuar las playas malagueñas.

El Real Decreto-ley 5/2026 contempla asimismo un paquete inversor de 2.000 millones de euros de ayudas a los ayuntamientos para la reparación de infraestructuras y servicios municipales en las playas.

El temporal de poniente causó daños en varias playas de la provincia produciendo pérdidas de arena, desperfectos en mobiliario e instalaciones urbanas, basculamiento y pérdida de cota de la playa.