Guardia Civil investiga tras denuncia de agresión a una menor en Alhaurín de la Torre (Málaga) en Nochevieja

MÁLAGA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras recibir una denuncia por la supuesta agresión grupal que sufrió una menor durante una fiesta de Fin de Año en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre.

Así lo han informado fuentes del instituto armado, que han confirmado la denuncia y que se trabaja sobre la misma de la forma en la que se actúa en estos casos.

Según la información de 'Malaga hoy', la madre denunció la supuesta agresión grupal que sufrió su hija, de 15 años, en una fiesta de Fin de Año en dicho municipio. Según su testimonio, compartido por este periódico, la menor sufrió golpes y "taconazos en la cabeza", acompañados de insultos y gritos de "mátala, mátala".

Los hechos, que la progenitora califica de "extrema gravedad", ocurrieron durante la celebración de Nochevieja en la carpa instalada en el Parque de los Patos. Según el rotativo, la actuación de un hombre, de unos 40 años, junto a su mujer e hijo, fue decisiva, dice la madre, para disuadir a las agresoras y poner a salvo a la menor.

Según versión de la madre, la menor ya "había sido amenazada antes". Además, asegura que las agresoras "siguen contactando" con amigos de su hija, pidiendo su número de teléfono y amenazando "con volver a pegarle otra paliza". "Hacen directos de TikTok alardeando de la pelea", denuncia. También quiere poner los hechos en conocimiento del instituto de su hija, donde, cree, estudia una de las supuestas agresoras.