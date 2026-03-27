Guardia Civil realiza un operativo en Mijas (Málaga) dentro de una investigación por narcotráfico y blanqueo

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil desarrolla este viernes un operativo en la localidad malagueña de Mijas dentro de una investigación llevada a cabo en varios países en relación con delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales.
Así lo han informado a Europa Press fuentes de la investigación, quienes han precisado que en España se centra en Málaga, pero que se trata de un operativo "más amplio", coordinado por Europol en distintos países.
Esta operación se concreta por el momento en varias zonas de dicha localidad mijeña, en la que se están llevando a cabo registros y se prevén, además, la práctica de detenciones.