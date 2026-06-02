La Guardia Civil rescata una cabra montesa atrapada en una balsa de riego en Cártama (Málaga)

Archivo - Un vehículo del Seprona - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga han rescatado a un ejemplar de cabra montesa (Capra pyrenaica) que se encontraba atrapada en una balsa de riego en el municipio malagueño de Cártama.

Los hechos se desencadenaron tras el aviso de un ciudadano que alertó sobre la presencia del animal en una infraestructura hídrica de grandes dimensiones, según han señalado desde la Guardia Civil en un comunicado.

La balsa, caracterizada por sus paredes verticales de unos tres metros de altura, se había convertido en una trampa para el espécimen, imposibilitando cualquier intento de salida por sus propios medios.

A la llegada de la patrulla, los agentes constataron la gravedad de la situación, ya que el animal se encontraba exhausto y mostraba signos evidentes de debilidad tras reiterados intentos fallidos por abandonar el agua. Existía riesgo de muerte por ahogamiento debido a la fatiga extrema.

Ante la urgencia del escenario, los guardias civiles no dudaron en introducirse en la balsa para asegurar al ejemplar. Mediante maniobras de sujeción seguras, lograron estabilizar a la cabra y extraerla del agua con éxito.

Una vez a salvo en el exterior, los efectivos comprobaron que, más allá de la hipotermia y el agotamiento físico, el animal no presentaba lesiones de gravedad.

Tras un periodo de observación en el que se verificó la recuperación de su movilidad y constantes vitales, la cabra montesa fue reintroducida en su hábitat natural dentro de la zona.