La Guardia Civil rescata a dos personas del incendio de su vivienda en Mijas (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes pertenecientes a la Compañía de la Guardia Civil de Marbella (Málaga) han rescatado a los dos moradores de una vivienda que se encontraba en llamas en Mijas Pueblo, en la localidad malagueña de Mijas.

Una llamada telefónica al Puesto Principal de la Guardia Civil de Mijas alertaba del incendio. Cuando los guardias civiles llegaron al lugar comprobaron la existencia de un violento incendio originado por un cuadro eléctrico instalado en la fachada del inmueble que producía continuas detonaciones con proyección de material incandescente.

Así, en ese momento los agentes se percataron de que en el interior de la vivienda había dos personas atrapadas, una de ellas de avanzada edad, sin posibilidad de abandonar el domicilio de manera segura y cuya vida podría correr serio peligro en caso de que el fuego se propagara al interior del inmueble, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Dada la extrema urgencia, los guardias civiles decidieron hacer uso de una manta ignifuga de un solo uso y de un escudo de dotación que llevaban en el vehículo oficial con la que lograron evitar las proyecciones de material incandescente que desprendía el cuadro eléctrico.

Una vez dentro de la vivienda, que se encontraba envuelta en un denso humo, pudieron rescatar con éxito a estas dos personas por la única salida vía de escape hacia el exterior.

Una vez rescatadas, los agentes acordonaron un perímetro de seguridad en el inmueble e intentaron evitar que el fuego se propagase al interior de la vivienda, no logrando este último objetivo debido a la virulencia del fuego.

Por último, han indicado que el incendio fue extinguido definitivamente tras la intervención de una dotación de bomberos de Mijas que llegó al lugar.