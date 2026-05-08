Herido tras salirse con su vehículo de la MA-4105 y caer al río desde más de diez metros

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido en la mañana de este viernes tras salirse de la MA-4105, entre las localidades de malagueñas de Sedella y Canillas de Aceituno, y caer al río desde un desnivel de más de diez metros, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) Málaga.

Los hechos han tenido lugar sobre las 07,15 horas en el kilómetro 1 de la MA-4105 cuando un solo vehículo implicado se ha salido de la carretera y ha caído al río desde un desnivel de más de diez metros, según han señalado desde el sistema Emergencias 112 y los bomberos.

De inmediato, el sistema 112 Andalucía ha dado aviso al Consorcio Provincial de Bomberos, a efectivos de la Guardia Civil y a los servicios sanitarios.

Hasta el lugar se ha desplazado, por parte de los bomberos, una dotación del CPB del municipio malagueño de Vélez-Málaga. Según han precisado las citadas fuentes, el ocupante del vehículo estaba en el interior, por lo que los efectivos de los bomberos lo han extraído y lo han trasladado hasta la ambulancia para su evacuación al Hospital de la Axarquía.