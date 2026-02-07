Historia, literatura y cine en la agenda del 9 al 15 de febrero del Centro Cultural La Malagueta - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga continúa su programación con una agenda que combina literatura, reflexión y cine. Durante la semana del 9 al 15 de febrero, el público podrá participar en varias actividades destacadas dentro de los ciclos habituales del centro.

Así, este lunes, día 9 de febrero, a las 19.00 horas, el Club de Lectura, coordinado por Vicente Luis Mora, retoma sus sesiones con la obra 'Dura una eternidad y en un instante se acaba', de Anne de Marcken. La novela breve destaca por su original planteamiento y la construcción de una protagonista singular, ofreciendo un espacio de análisis y debate entre los participantes, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Por otro lado, el miércoles 11 de febrero, a las 19.00 horas, el ciclo 'Una por una: infinitas y extrañas', coordinado por María Navarro, propone la charla 'Identidades e identificaciones. Una nueva subjetividad', con la participación de Javier Garmendia Castillo. La sesión abordará cuestiones relacionadas con la construcción de la identidad y las nuevas formas de subjetividad, promoviendo la reflexión en torno a los cambios sociales y culturales contemporáneos.

El viernes 13 de febrero, a las 19.00 horas, se celebrará la actividad 'Vida Pública', coordinada por Luis Alegre, quien conversará con el reconocido actor Tamar Novas en la Sala 001 del centro. La sesión ofrecerá un diálogo cercano sobre la trayectoria artística de Novas, sus trabajos más recientes y la visión del cine y la interpretación como herramientas de creación y reflexión cultural.

Estas actividades se suman a la recta final de la exposición 'Ficciones. Poéticas y narrativas detrás de una cámara', comisariada por Inés R. Artola, que permanecerá abierta hasta el 15 de febrero. Visitas de martes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas; y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas.

La muestra explora la fotografía como herramienta narrativa y de construcción de relatos visuales, complementando la programación de pensamiento y creación del centro.

Con esta programación, el Centro Cultural La Malagueta refuerza su apuesta por la divulgación, la reflexión y la participación del público, ofreciendo actividades abiertas y gratuitas hasta completar aforo.