HM Hospitales finaliza la reforma integral del edificio de La Encarnación del Hospital HM Málaga

Consultas externas edificio La Encarnación - HM HOSPITALES

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales ha finalizado las obras de la reforma integral del edificio de La Encarnación, un complejo de consultas externas que forma parte del Hospital HM Málaga, ubicado en la avenida Carlos Haya, culminando así "un ambicioso proyecto orientado a reforzar la calidad asistencial y ampliar la capacidad del centro".

Esta actuación, que ha contado con una inversión superior a los tres millones de euros, ha permitido renovar por completo un espacio con una parcela de 413 metros cuadrados (m2) y una superficie construida de 1.133 m2.

Tras su finalización, el centro ofrece instalaciones modernas, más eficientes y adaptadas a las necesidades actuales de pacientes y profesionales.

Entre las principales mejoras destaca la ampliación del área de consultas externas, la actualización del área de fisioterapia y la reorganización de los espacios asistenciales. La restauración de la fachada con acceso por la calle Ruiz López, frente a las urgencias de adultos y pediátricas del edificio principal del hospital, garantiza mayor accesibilidad, facilitando que cualquier persona pueda utilizar los espacios de forma autónoma.

Asimismo, el edificio ha sido dotado de sistemas de alta eficiencia energética, incluyendo una envolvente con acabado SATE que mejora significativamente el aislamiento térmico, contribuyendo al confort interior y a la sostenibilidad del centro.

Virginia Grando, directora territorial sur de HM Hospitales, ha destacado que la finalización de esta reforma integral "supone un paso más en nuestro compromiso con la excelencia asistencial, al poner a disposición de nuestros pacientes unas instalaciones renovadas, más amplias, accesibles y confortables".

Por su parte, Juan José Barbero, responsable de ingeniería de HM Hospitales en Málaga, ha señalado que "este proyecto ha permitido transformar el edifico en un espacio plenamente adaptado a los estándares actuales de seguridad, eficiencia y funcionalidad, optimizando tanto la experiencia del paciente como el trabajo de los profesionales".

En cuanto a su distribución, el renovado edificio alberga en su planta baja las consultas de cardiología, ginecología, oftalmología y odontología. El laboratorio dispone de sala de espera propia y boxes de extracción. Por su parte, el área dental incorpora, además, TAC dental y sillones para tratamientos especializados.

La primera planta acoge las consultas de otorrinolaringología, urología, cirugía general y digestiva, medicina interna, oncología y traumatología, incluyendo la Unidad de Traumatología Biológica. La segunda planta está destinada a la Unidad de Tráfico y Fisioterapia, mientras que las plantas superiores se reservan para usos múltiples.

El sótano dispone de una nueva cocina completamente equipada, con áreas de frío y seco, cámara frigorífica y tren de lavado, así como nuevos vestuarios para los profesionales del centro.

Por último, han señalado que con la finalización de la reforma del edificio de La Encarnación, HM Hospitales "refuerza su apuesta por Málaga y consolida su modelo asistencial basado en la innovación, la calidad clínica y la mejora continua de la experiencia del paciente. Prueba de ello son la reciente apertura del Policlínico HM El Palo y las próximas construcciones del Hospital HM Mar de Alborán en Málaga y del Hospital HM Vélez-Málaga, en la Axarquía malagueña", han concluido.