Un hombre de 66 años detenido tras agredir a otra interna de 78 años en una residencia en Málaga

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 66 años ha sido detenido tras, presuntamente, agredir en una residencia de Málaga capital a otra interna, de 78 años, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Al parecer, según ha adelantado diario 'Sur', la mujer falleció unos días después de la presunta agresión en un hospital. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado día 16 de octubre, cuando, al parecer, un residente, que padecería demencia, atacó a la mujer, afectada por Alzhéimer.

El hombre fue arrestado en relación con los hechos por un delito de lesiones, han confirmado fuentes policiales. Al parecer, según el diario, no sería la primera vez que agredía a otros usuarios. Tras los hechos la mujer fue evacuada a un hospital, donde falleció.