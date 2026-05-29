El IEO pone en marcha un proyecto para estudiar la marsopa común las costas malagueñas del mar de Alborán

Marsopas en el Mar de Alborán - EL INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA

MÁLAGA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Personal del grupo de Megafauna Marina (MegaMAR) del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) pone en marcha el proyecto 'Marsopas en el mar de Alborán: Buscando a la gema perdida' de acrónimo GEMA, una iniciativa orientada a mejorar el conocimiento y la conservación de la marsopa común --Phocoena phocoena-- en una de las zonas marinas de mayor interés ecológico y pesquero del sur peninsular.

Durante el proyecto, el equipo científico trabajará para caracterizar la presencia, la distribución estacional y el uso del hábitat de la especie en el mar de Alborán, así como para evaluar posibles amenazas asociadas a la actividad pesquera artesanal.

Para ello, GEMA integrará metodologías complementarias de observación visual, acústica, y análisis molecular mediante ADN ambiental, según ha informado en un comunicado.

El proyecto prevé la realización de cuatro campañas estacionales, la recogida de muestras de agua para la detección de ADN ambiental, la instalación de dispositivos acústicos en ubicaciones estratégicas y la monitorización de las artes menores, especialmente trasmallo, en colaboración con pescadores locales.

GEMA también incorporará el análisis espacial del esfuerzo pesquero artesanal y su posible solapamiento con la presencia de marsopas. Este trabajo permitirá generar mapas y bases de datos útiles para mejorar la comprensión de la especie y aportar información científico-técnica de apoyo a la conservación marina, la gestión pesquera sostenible y la toma de decisiones.

"La marsopa común es una especie muy difícil de detectar en el mar de Alborán. Con GEMA queremos combinar ciencia, tecnología y conocimiento del sector pesquero para saber dónde está, cuándo aparece y qué factores pueden condicionar su conservación", ha señalado el investigador del Centro Oceanográfico de Málaga (IEO-CSIC) y responsable científico del proyecto, Joan Giménez.

Además del componente científico, GEMA desplegará un plan de comunicación y divulgación dirigido a públicos especializados y a la ciudadanía.

La iniciativa contempla la elaboración de materiales divulgativos accesibles, contenidos para redes sociales, vídeos, infografías, pósteres y jornadas divulgativas, incluyendo una actuación específica orientada al sector pesquero.

El proyecto GEMA se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Programa Pleamar, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).