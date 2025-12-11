Incautan en Málaga casi 10.000 litros de gasolina para embarcaciones de alta velocidad dedicadas al narcotráfico - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado en la provincia de Málaga, ha intervenido un total de 400 petacas de gasolina --unos 10.000 litros-- y seis embarcaciones neumáticas dedicadas al abastecimiento de combustible a otras embarcaciones de alta velocidad dedicadas al narcotráfico en varias actuaciones llevadas a cabo durante las últimas semanas en las localidades malagueñas de Casares, Estepona y Manilva.

En tres ocasiones, el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga detectó como narcolanchas se aproximaban a la costa para realizar el abastecimiento de combustible desde otras embarcaciones más pequeñas, ha indicado el instituto armado en un comunicado.

El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, activado al efecto, pudo evitar el suministro de gasolina ya que, los delincuentes abandonaron las embarcaciones con el combustible en su interior.

En otras dos, los agentes pertenecientes a la Compañía de la Guardia Civil de Marbella y a la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) de Estepona y Torremolinos, intervinieron el combustible cuando estaba dispuesto para ser transportado en el puerto de la Duquesa de Manilva y en la costa de Estepona.

Asimismo, en esta actuación, los agentes intervinieron tres vehículos que habían sustraído para transportar las garrabas de gasolina, han indicado.