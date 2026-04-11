El Ingreso Mínimo Vital llega a 106.230 beneficiarios en la provincia de Málaga

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MÁLAGA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en marzo a 36.247 hogares en Málaga donde viven 106.230 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media por vivienda ha sido de 571,74 euro.

Del total de los expedientes vigentes, el 73,3% de los titulares son mujeres, concretamente 26.569, mientras que el resto (9.678) se trata de hombres, según ha inicado la Subdelegación en un comunicado.

Además, 24.138 hogares malagueños contaron con el complemento de ayuda para la infancia, una ayuda que diferencia las cuantías según la edad: 115 euro al mes para menores de cero a tres años; 80,5 euro entre 3 y 6 años; y 57,5 euro entre seis y 18 años.

En toda España, en marzo 829.399 hogares, en los que viven 2.532.284 personas, recibieron el Ingreso Mínimo Vital. Del total, más de un millón son niños, niñas y adolescentes, en concreto, 1.034.319. La cuantía media de la prestación es de 543,1 euros al mes por hogar.

En cuanto al perfil de los titulares y beneficiarios, en marzo el 68% de los titulares (563.741) y el 53,4% de los beneficiarios (1.352.883) son mujeres.

PROTECCIÓN REFORZADA A LA INFANCIA

Por otro lado, han recordado que el IMV "constituye una herramienta en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores existentes en la unidad de convivencia. Actualmente, el 41% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 1.034.319 niñas, niños y adolescentes protegidos por esta prestación".

En el tercer mes del año, 570.548 familias perceptoras del IMV conviven con menores de edad. De ellas, 139.499 son hogares monoparentales. El complemento de ayuda para la infancia se distribuyó en marzo entre 573.831 hogares.

Este complemento puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes. La media de edad de los perceptores del IMV es de 28,5 años. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años.

REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITAR EL IMV

Para solicitar el IMV, prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior.

La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países.

El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.

Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes. El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.