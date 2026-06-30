Interponen 20 denuncias en Málaga tras operativo de control de motos acuáticas y embarcaciones de recreo

Archivo - Agentes en el dispositivo litoral en una imagen de archivo. - POLICÍA LOCAL - Archivo

MÁLAGA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga, en coordinación con el Servicio Marítimo y la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, han puesto en marcha, por quinto año consecutivo, el Dispositivo Litoral, que tiene como objetivo principal proteger la integridad de bañistas y usuarios de embarcaciones de recreo y motos náuticas. En el marco del citado operativo se han interpuesto 20 denuncias.

Así, han detallado desde la Policía Local en un comunicado que la actuación se centra en detectar comportamientos incorrectos y/o negligentes e infracciones; además de vigilar el cumplimiento de la normativa en la zona de baños, varaderos y accesos a las playas, que viene regulada por la Resolución del 3 de marzo de 2026 de Capitanía Marítima de Málaga, por la que se aprueban las normas para la utilización de buques, embarcaciones de recreo y artefactos flotantes de playa.

Las primeras actuaciones conjuntas coordinadas entre Policía Local y Guardia Civil, enmarcadas en el Dispositivo Litoral 2026, se iniciaron el pasado domingo, 28 de junio, entre las 10,00 y las 21,00 horas, desde la playa de La Araña hasta la playa de Sacaba.

La planificación se ha realizado mediante zonas sectorizadas para mayor coordinación entre ambos Cuerpos y una mayor eficiencia de los recursos disponibles. El operativo comienza con una reunión previa para los participantes en el mismo.

Posteriormente, el dispositivo se despliega de forma estratégica en el litoral para detectar los puntos donde se concentran más infracciones, procediendo a fotografiar todas las embarcaciones y motos náuticas susceptibles de ser denunciadas y propuestas para sanción, habiendo prestado especial interés al varadero de La Araña (tras la petición vecinal de más vigilancia para evitar conductas inadecuadas) así como, a los canales náuticos del Pedregal, Banda del Mar y paseo marítimo Ciudad de Melilla.

Como resultado del operativo se han interpuesto 20 denuncias. En concreto, cinco a motos de agua por navegar a menos de 400 metros de la costa incumpliendo la resolución por la que se aprueban las normas de navegación en el Edicto publicado en 2026.

Asimismo, seis a motos náuticas por navegación o fondeo en zona de baño, donde una de ellas fue también denunciada por navegar por el mismo canal a más de tres nudos y navegar a menos de 400 metros de la costa.

También una denuncia a una embarcación por fondear en lugar prohibido; cuatro por no ir provistos del chaleco homologado, obligatorio en motos náuticas; dos infracciones por no portar ningún tipo de documentación; una por no ir provista de la señalización de seguridad; y una a una embarcación de recreo por superar el número máximo de ocupantes.

Estas actuaciones, que se mantendrán a lo largo del verano, han puesto de manifiesto la idoneidad de este tipo de dispositivo para asegurar el bienestar de bañistas y usuarios de la playa.

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN

El Real Decreto 876/2014 por el que se aprueba el Reglamento General de Costas ampara en su artículo 225.d la competencia de los ayuntamientos en la vigilancia y control de las zonas del litoral, siendo fundamental coordinar las actuaciones administrativas derivadas de estos dispositivos con la Administración competente para ello, Capitanía Marítima de Málaga y, en el ámbito operativo, con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y la Patrulla Fiscal y de Fronteras del mismo Cuerpo.

En lo que concierne al nivel operativo, participan unidades de paisano de Policía Local, unidades uniformadas de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil y Policía Local, incorporándose al despliegue la patrullera del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, en permanente contacto, para prestar apoyo desde las aguas del litoral.

Las actuaciones se centran en supervisar la documentación de las embarcaciones, registro marítimo y seguro, las titulaciones necesarias para patronearlas y el cumplimiento de las normas de uso: chalecos homologados e indicaciones de seguridad.

También se comprueba el cumplimiento de las normas de seguridad de los carros de transporte y los vehículos tractores y se vela por el mantenimiento de la zona de playa de acceso a los canales náuticos libre de personas, indicando a los usuarios de las playas las restricciones al baño en los canales náuticos.

En cuanto al ámbito de la vigilancia activa del litoral, en lo que a zonas de baño y canales náuticos respecta, se lleva a cabo la identificación de las embarcaciones de recreo que cometan infracciones.

Desde la Policía Local de Málaga han destacado la importancia de la colaboración y coordinación tanto con el Servicio Marítimo y la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, como con Capitanía Marítima de Málaga.