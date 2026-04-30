Interrumpida una hora la circulación del Cercanías entre Cártama y Málaga por arrollamiento de un animal

Archivo - Tren Cercanías C2 - AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA - Archivo

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la línea de Cercanías C2 de Málaga ha estado interrumpida este jueves durante una hora entre la localidad malagueña Cártama y Los Prados, en la capital, tras el arrollamiento de un animal.

Así lo han señalado desde la cuenta en X INFOAdif, que ofrece información de servicio sobre el estado de la infraestructura y la circulación ferroviaria en la red, donde han apuntado que una vez retirado el animal, se ha restablecido la circulación.

Al respecto, según han precisado desde Adif a Europa Press, la circulación en esta línea ha estado interrumpida en concreto desde las 09,35 a las 10,35 horas de este jueves.