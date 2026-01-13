Investigada una persona en Torrox (Málaga) por la captura ilegal de aves fringílidas

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de los municipios malagueños de Nerja y Vélez-Málaga han investigado a una persona por delitos contra la fauna silvestre y utilización de artes prohibidas en la localidad de Torrox (Málaga).

Así, a finales del pasado año, según ha señalado la Guardia Civil en un comunicado, se recibió información sobre un individuo que estaría realizando capturas ilegales de aves fringílidas junto a un arroyo de la localidad de Torrox para su posterior comercialización.

Tras realizar una serie de actuaciones para averiguar la identidad del autor, los agentes tuvieron conocimiento de que este individuo residía de forma permanente en una de las dos fincas donde tenía instaladas artes de captura prohibidas, por lo que se dedicaba a realizar este tipo de prácticas de forma continuada.

Los agentes detectaron cuatro redes abatibles, una jaula-trampa en cuyo interior se encontraba un ejemplar de jilguero vivo a modo de reclamo y una red de vuelo invisible instalada en el propio cauce del arroyo donde estaba atrapado un ejemplar de verderón común.

Por todo ello, se procedió a la aprehensión de todas las artes de caza que tenía repartidas por los terrenos para realizar las capturas ilegales, así como otras cuatro redes prohibidas que tenía guardadas, tratándose de medios prohibidos no selectivos siendo algunos de ellos de fabricación casera.

Asimismo, se procedió a la inmediata liberación al medio natural de un total de 38 aves fringílidas tratándose de jilgueros, verdecillos, pardillos y verderones, especies protegidas incluidas en el Anexo II del Convenio de Berna.

De igual modo, se procedió a la investigación de la persona responsable por delitos contra la fauna silvestre por la caza, posesión y destrucción de especies protegidas de fauna silvestre con medios no selectivos y legalmente prohibidos.