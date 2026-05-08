Investigadas cuatro personas por caza furtiva en Campillos (Málaga)

Operación Renfield de la Guardia Civil en la que han sido investigadas cuatro personas. - GUARDIA CIVIL

En el marco de la operación han localizado 84 ejemplares de fauna muertos, incluyendo especies silvestres cuya caza no está autorizada MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Renfield, ha investigado a cuatro personas por caza furtiva en Campillos (Málaga) y, en concreto, por su presunta implicación en los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la fauna y maltrato animal.

La investigación se inició tras tener conocimiento de la colocación de medios de captura no selectivos (lazos) en un coto de caza del término municipal de Campillos, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras las pesquisas, fue localizado una persona, un guarda particular de campo, que fue interceptado cuando realizaba las labores de mantenimiento y supervisión de las artes prohibidas.

Así, continuando con las gestiones, se ha podido identificar a otras tres personas, entre ellos el presidente del coto de caza, los cuales estarían realizando esta caza furtiva para la eliminación indiscriminada de depredadores en el coto de caza. Esta actividad ilegal se desarrollaba en un área de alto valor ecológico, confirmada como zona de presencia de lince ibérico.

El uso de lazos, un método de captura por estrangulamiento o inanición, ha provocado la muerte de 84 ejemplares, afectando no solo a especies cinegéticas --como zorros, jabalíes y muflones-- sino también a fauna silvestre como tejones, meloncillos y garduñas.

Entre los hechos más graves, se ha constatado el hallazgo de una hembra de zorro gestante que fue sometida una mutilación para extraerle las crías, y la existencia de animales atrapados con vida, a los que les dieron muerte. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado Sección Civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Antequera (Málaga).