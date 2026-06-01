José Ángel Rodríguez y la nueva sesión del Club de Lectura protagonizan la semana cultural de La Malagueta - DIPTUACIÓN

MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) - El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga presenta una nueva programación semanal dedicada a la literatura y el pensamiento contemporáneo a través de dos encuentros abiertos al público que reunirán a destacadas voces del ámbito literario y psicoanalítico.

Los días 2 y 3 de junio, Sala 001 acogerá nuevas sesiones de los ciclos 'Club de lectura' y 'Una por una: íntimas y extrañas', segú nha indicado la Diputación en un comunicado.

La programación comenzará este martes, 2 de junio, con una nueva sesión del Club de Lectura coordinado por el escritor y crítico literario Vicente Luis Mora, dedicada a 'El paseo', una de las obras más reconocidas del escritor suizo Robert Walser. El encuentro propondrá una conversación en torno a una novela considerada una de las piezas fundamentales de la literatura europea del siglo XX.

A partir de la aparente ligereza y sencillez narrativa de Walser, la sesión abordará cuestiones relacionadas con la percepción, la existencia y la capacidad de la literatura para trascender sus propios argumentos.

La agenda continuará el miércoles, 3 de junio, con una nueva cita del ciclo 'Una por una: íntimas y extrañas', coordinado y presentado por la psicoanalista y escritora María Navarro. En esta ocasión, el encuentro contará con la participación del médico, psicoanalista y filósofo José Ángel Rodríguez bajo el título 'Mujeres del espejo'.

A través de conceptos relacionados con la hipermodernidad, lo posthumano y los conflictos psíquicos contemporáneos, María Navarro y José Ángel Rodríguez reflexionarán sobre las múltiples formas de habitar el cuerpo y sobre las diferencias de género en la experiencia corporal.

José Ángel Rodríguez es médico, psicoanalista y doctor en Medicina y Filosofía. Especializado en clínica psicomotriz y orientación lacaniana, ha desarrollado una extensa trayectoria académica y editorial vinculada a la salud mental, el cuerpo y el psicoanálisis contemporáneo.

Por último, han recordado que todas las actividades tendrán lugar a las 19,00 horas, con acceso libre hasta completar aforo. El encuentro del miércoles, 3 de junio, se emitirá además en directo y quedará disponible posteriormente en el canal de YouTube del centro.