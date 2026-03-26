José Mercé y Ocean Colour Scene actuarán en otoño en S!ngulares Málaga 2026

Ocean Colour Scene celebrará en Santander el 30 aniversario de su álbum 'Moseley Shoals' - ESCENARIO SANTANDER

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ocean Colour Scene y José Mercé se incorporan a la parrilla del ciclo S!ngulares 2026 de Málaga y subirán al escenario el próximo otoño. Las entradas para ambos conciertos salen a la venta a las 18.00 horas de la tarde de este jueves.

Según han informado en una nota, la banda de 'britpop' rememorará en el Teatro Cervantes el martes 29 de septiembre su icónico disco 'Moseley shoals', de 1996, uno de los puntales de un subgénero que tuvo en Blur, Oasis, Pulp, Suede y Supergrass a sus máximos exponentes.

Por su parte, el cantaor jerezano acudirá al ciclo el sábado 3 de octubre con su particular homenaje a uno de sus paisanos más ilustres, Manuel Alejandro, en un concierto en el que versiona algunas de sus canciones más emblemáticas llevándolas a diferentes palos del flamenco.

Además de Ocean Colour Scene y José Mercé, el cartel de S!ngulares 2026 incluirá el concierto ya anunciado y a la venta de OBK, cuya gira 'Vértigo Tour', con la que el proyecto que ahora encabeza en solitario Jordi Sánchez celebra su 35 aniversario, recala en el coliseo malagueño el sábado 10 de octubre. El resto de la programación del ciclo se anunciará próximamente.

Han destacado que Málaga es una de las paradas de la gira por España con la que Ocean Colour Scene están celebrando el 30 aniversario de Moseley shoals, un segundo álbum que llegó al número 2 en la lista de ventas británica y les impulsó a la fama en todo el orbe (entradas de 16 a 48euro).

'Moseley Shoals 30th Anniversary Spanish Tour 2026' comenzará el 25 de septiembre en Valencia y, además de por la capital de la Costa del Sol (día 29), pasará también por Madrid (26), Santander (27) y Sevilla (30).

Nacidos en Birmingham de la escisión de dos bandas locales a finales de los años ochenta, Ocean Colour Scene pusieron en circulación su décimo y último disco de estudio hasta la fecha, Painting, en febrero de 2013. El álbum logró reseñas muy positivas y llegó al número 5 en las listas UK Indie.

Se trataba del primero que publicaban desde Saturday (2010), obra elástica y amiga de las escuchas repetidas (llegó al 3 en las listas UK Indie) con la que culminaron brillantemente un decenio bien prolífico (entre 2001 y 2010 contabilizaron cinco discos de estudio y tres directos), ocupados como siempre en esa misión que llevan colgada en la solapa: la de ser uno de los arietes que lidere el rock tradicionalista 'made in UK'.

Empezaron a desempeñar este papel a finales de los ochenta, picando piedra y a pie de obra, poniéndole mucha fe y ahínco, y hubo premio: en 1996 ya entraban en el club de las cifras multiplatino al lograr su segundo álbum, el eje de su próxima gira de septiembre, Moseley shoals, el éxito masivo.

De hecho, a finales de aquel año ya llevaba 1,3 millones de copias vendidas y en 1998 los lectores de Q lo votaron el 33 mejor disco de todos los tiempos), mientras fans irredentos como Paul Weller (The Jam, The Style Council) y Noel Gallagher (Oasis) les confesaban públicamente su admiración.

Su sucesor, 'Marchin' already' (1997), alcanzó el número 1. Pero ellos, a pesar del éxito, no se movieron de su cruce de caminos favorito, ese que se sitúa entre el revival mod siguiendo la estela de Small Faces, The Who y The Kinks y los experimentos psicodélicos de Traffic. Desde ahí han seguido destilando ídolos y moldes en tiempo presente hasta alcanzar una aureola de clásicos contemporáneos al margen de las modas.

Ya en 2016 celebraron el 20 aniversario de 'Moseley shoals' y por ello giraron interpretándolo al completo, rindiendo así merecido tributo a varias de las canciones que más han marcado su carrera ('The day we caught the train', 'The riverboat song', 'The circle'). Aquel tour tuvo tan buena recepción que diez años más tarde repiten con el 30 aniversario.

En lo que respecta a José Mercé, el jerezano siempre ha admirado profundamente a quien probablemente sea el más celebrado compositor de su tierra, Manuel Alejandro.

Así, las melodías y letras del autor de algunos de los discos y canciones más relevantes de intérpretes como Raphael, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Libertad Lamarque, José Luis Rodríguez 'El Puma', José José, Emmanuel, Jeanette o Isabel Pantoja renacen en la voz de Mercé.

El cantaor las versiona y las lleva a distintos palos flamencos rodeado de su cuadro habitual, con dos guitarras flamencas, tres palmeros y una percusión flamenca, y acompañado en esta ocasión por un piano acústico y un contrabajo que aportarán una nueva sonoridad a canciones tan reconocidas. En Málaga se escucharán el sábado 3 de octubre (entradas de 18 a 54 euros).

Con 18 álbumes publicados desde su debut en 1968, José Mercé ha mantenido la esencia pura del cante y la ha mezclado con versiones flamencas de Manu Chao, Luis Eduardo Aute, Víctor Jara, Louis Armstrong, Pablo Milanés, los Pop Tops y Joan Manuel Serrat. Ese acercamiento a otros estilos le ha situado como un artista clave en la música española, donde ha forjado un espacio propio rompiendo fronteras y cautivando tanto a la audiencia flamenca como a un público más joven amante del pop.

José Mercé ha recibido numerosos reconocimientos. Entre los más recientes se puede destacar la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, concedida por el Gobierno de España, el nombramiento de Hijo Adoptivo de Pozuelo de Alarcón en 2025 y la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid en 2025. Anteriormente, fue galardonado con la Medalla de Andalucía en 2010.