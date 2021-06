Julia Juaniz: "No me gusta que el director me diga cómo ha pensado la secuencia"

La montadora recibe el Premio Ricardo Franco - Academia de Cine que entrega el Festival de Málaga

MÁLAGA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La montadora Julia Juaniz recibe el Premio Ricardo Franco - Academia de Cine que entrega el Festival de Málaga en el marco de su vigésimo cuarta edición. Este martes ha participado con el director del certamen, Juan Antonio Vigar, en un encuentro con los medios y ha hablado durante el acto de la libertad con la que siempre intenta trabajar: "No me gusta que el director me diga cómo ha pensado la secuencia", ha dicho.

El director del Festival de Cine de Málaga, Juan Antonio Vigar, ha explicado que el Premio Ricardo Franco-Academia de Cine está dedicado en cada edición a los oficios del cine, "a atender y reconocer a los que no están delante de la cámara". Ese es el caso de Julia Juaniz, que ha demostrado tener una "polifacética" carrera en la que, además de montaje, también hace trabajos artísticos como exposiciones de collage o pintura de negativos.

"Son trabajos que hago entre película y película. Con la crisis empiezas a hacer más cosas y con esos trabajos descubrí nuevos lenguajes", ha dicho la artista, que también ha reconocido ser "muy activa" con su trabajo. Juaniz también ha dirigido cortometrajes y documentales y ha reivindicado que "un cineasta tiene que saber de todo".

A pesar de ser activa en su trabajo, la montadora ha insistido en que es una persona "muy tranquila" cuando trabaja en la sala de montaje. "Nadie se tiene que poner nervioso en montaje, yo no me enfado nunca con nadie, pero siempre digo lo que pienso, aunque la decisión final siempre la va a tener el director", ha explicado Juaniz.

La montadora ha recordado sus primeros encuentros con el cine en su pueblo nativo de Arellano, Navarra. "Sin tener yo idea de cine, por la noche me hacía soñar. Es muy potente la imaginación que nos brindaba el cine de pequeños", ha dicho la artista.

Asimismo, ha explicado que en su casa no había tradición de cine, pero que por casualidades, consiguió dedicarse a su sueño. De hecho, Juaniz estudió Medicina y ha reconocido que quizá hubiera sido buena médico, pero que no le gustaba tanto como el cine.

Sobre el tipo de películas con el que le gusta trabajar, Julia Juaniz ha dicho que el cine que le interesa es el experimental, "que me emocione y me haga sentir cosas y aprender", ha destacado. La montadora también ha reconocido que eso no excluye que no pueda hacer películas de acción, pero que no siente interés por ese tipo de obras, ha concluido.

Julia Juaniz ha montado películas y documentales con numerosos directores como Carlos Saura, Víctor Erice, Rafael Gordon, Alberto Morais, Ramón Barea, Paula Cons, Bobby Moresco y Mark Steven Johnson, entre otros. También se ha dedicado al cine experimental y el videoarte.

La montadora navarra es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, Academia de Cine Europeo y de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.