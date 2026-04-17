Julio Bocca, Premio Lux Ductor en el Festival TIP TOE por su trayectoria - TEATRO DEL SOHO/MARINA M.LUNA

MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El reconocido bailarín Julio Bocca ha sido distinguido con el Premio Lux Ductor (luz guía), en el marco del Festival Internacional de Danza TIP TOE, por su "brillante trayectoria".

La gala tuvo lugar en la noche de este pasado jueves sobre el escenario del Teatro del Soho CaixaBank, donde Antonio Banderas, impulsor del festival y la bailarina Lucía Lacarra le hicieron entrega de la medalla, una pieza de plata bañada en oro de 24 quilates con dos brillantes "como símbolo de su contribución a convertir el movimiento en un lenguaje universal y la excelencia en la danza en un legado eterno".

En su discurso, Julio Bocca agradeció ser el primer galardonado con el Lux Ductor de TIP TOE y valoró "el impulso que el festival brinda a la danza".

"Para mí es un gran honor estar acá, porque uno trata de seguir aportando a las nuevas generaciones toda la experiencia he que adquirido y compartido con grandes figuras y maestros del mundo de la danza. El arte une y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los artistas, unirnos también y llevar eso a la gente. Es nuestra responsabilidad con la juventud, guiarlos para que puedan hacer esta carrera y disfrutarla. Y que se sepa que esto es una vocación, un modo de vida que uno elige, no es un hobbie, es un trabajo", aseguró.

En el acto de entrega, Antonio Banderas, presidente del Teatro del Soho CaixaBank, destacó la dimensión artística y humana del bailarín: "Julio ha sido equilibrio y riesgo, fuerza y delicadeza. Este premio no es un objeto, sino un símbolo, una luz de guía; y esa luz es Julio, iluminando su camino y el de otros, demostrando que la excelencia no es un instante, sino una forma de vivir".

Por su parte, la bailarina y directora de TIP TOE Lucía Lacarra subrayó sobre este reconocimiento que "no queríamos que este premio fuera otorgado simplemente a un gran bailarín en la historia de la danza, sino a una leyenda que a través de su talento y su luz va guiando a todos los bailarines que le siguen, y ese es el caso de Julio Bocca. Un ejemplo de trabajo, de constancia, de profesionalidad y no hay nadie que se pueda merecer este premio más que él".

Este viernes finaliza el festival con la compañía francesa Käfig y su espectáculo 'Folia', a las 19,00 horas, una propuesta rompedora con música en directo. Tras la función, el director de la compañía Mourad Merzouki compartirá un coloquio con el público.

También se podrá disfrutar en los vestíbulos del teatro de una exposición con fotografías del bailarín argentino en obras emblemáticas y en teatros de todo el mundo desde Nueva York hasta Moscú o Buenos Aires.