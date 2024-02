La Junta de Andalucía reconoce que la situación financiera de la UMA, con una deuda de 25 millones, es "preocupante"

MÁLAGA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha reconocido este viernes que la situación financiera de la Universidad de Málaga (UMA), con una deuda reconocida de 25 millones de euros, es "complicada y preocupante".

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, el titular andaluz de Universidad ha recordado que la UMA ha pasado de tener un remanente no afectado de 160 millones a una deuda de 25 millones de euros, lo que obligará a la institución académica a realizar un plan de ajuste en el que la Junta ha asegurado que prestará ayuda para que esta situación no afecte al día a día de la actividad universitaria.

Sobre financiación, ha defendido que Andalucía es la comunidad autónoma que "más invierte", ya que destina a las universidades el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz. "Comprendo a los rectores --aludiendo a sus quejas en esta materia--, pero la financiación es adecuada" y cuenta con una cláusula de salvaguarda que les "garantiza" la financiación para su actividad académica diaria, ha subrayado.

Preguntado sobre el nuevo mapa de titulaciones, tras ser analizadas las propuestas presentadas por el sistema público universitario, el consejero ha asegurado que éstas son "serias y coherentes" y ha llamado la atención sobre el hecho de que, en el caso de los grados planteados, el 85% ha sido aprobado y "no van a tener que alegar" las universidades. En torno al 50% de esas propuestas tanto de grado como de máster y doctorado, están relacionadas con las ingenierías y el ámbito de las ciencias, necesarias para "reforzar" el tejido productivo y para incrementar la empleabilidad de los universitarios en segmentos de alta calidad.

Este nuevo mapa de titulaciones también permitirá incrementar la presencia de mujeres en las ingenierías, que ha crecido un 1,6% en Andalucía en la última década. El consejero ha reconocido que este aumento no es "todo lo que necesitamos". "Por desgracia, no hemos llegado a los números" que se requieren. No obstante, Gómez Villamandos ha defendido que se "necesitan ingenieros" ya sean hombres o mujeres.