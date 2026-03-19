Junta destaca que Andalucía se consolida como referente del deporte universitario con récord de participación en el CAU

El secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Antonio Posadas, - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Antonio Posadas, ha destacado "el éxito y la excelente organización" de los Campeonatos de Andalucía Universitarios (CAU) 2026 que se han celebrado en la Universidad de Málaga (UMA) hasta este jueves, toda vez que ha apostado por seguir avanzando en que el deporte universitario "continúe siendo accesible, diverso y abierto a todos".

Así lo ha indicado durante la clausura y entrega de premios de este evento, en el que han participado un total de 95 equipos procedentes de 12 universidades.

Durante su participación en este acto, Posadas ha destacado que el deporte universitario en Andalucía "representa mucho más que actividad física: es un espacio de encuentro, de crecimiento personal y de construcción de comunidad", han informado desde la Junta en una nota.

En este sentido, ha añadido que las universidades andaluzas han entendido que el deporte "es una herramienta fundamental para promover hábitos de vida saludables, valores como el esfuerzo, la convivencia y la igualdad, y para fortalecer el sentimiento de pertenencia entre estudiantes de todas las disciplinas".

El secretario general ha recordado que, desde finales del siglo XX, el deporte universitario se ha profesionalizado con la creación de becas deportivas, programas de atletas de alto rendimiento, titulaciones en ciencias del deporte y "una mayor integración en la vida académica".

"Hoy las universidades buscan combinar excelencia académica y rendimiento deportivo, extendiendo la actividad física a toda la comunidad universitaria", ha manifestado, para añadir que el reto es "seguir avanzando para que el deporte universitario inspire a nuestros estudiantes a superar límites y a descubrir en cada entrenamiento una oportunidad para aprender, porque cuando promocionamos el deporte, también impulsamos la educación, la salud y el futuro de nuestra región", ha remarcado.

Asimismo, Posadas ha subrayado que la nueva programación aprobada en 2024 tras 14 años sin actualización del mapa de titulaciones incluye para Málaga el máster en Investigación e Innovación en Educación Física, una apuesta de la Consejería de Universidad y la UMA en el ámbito del deporte.

De este modo, ha destacado que iniciativas como esta en el ámbito universitario son posibles por la certidumbre que proporciona el clima de estabilidad en la región de Andalucía, "con un gobierno sólido que ha sido capaz de establecer un modelo de financiación para el conjunto de las universidades públicas andaluzas que constituye un marco que ofrece la previsibilidad necesaria para planificar a largo plazo y permite impulsar proyectos deportivos, educativos y sociales con continuidad y generando confianza en toda la comunidad".

Al respecto, Posadas ha subrayado que las transferencias de fondos a las instituciones públicas de educación superior han crecido más de un 30% desde 2018, lo que ha servido "no solo para financiar el funcionamiento de estas instituciones, sino también para ampliar los derechos del estudiantado y favorecer el ahorro de las familias andaluzas".

Además, ha recordado que en 2026 el presupuesto para las diez universidades públicas de Andalucía vuelve a alcanzar un récord con 1.788 millones de euros vinculados al modelo de financiación.

Los Campeonatos de Andalucía Universitarios (CAU) 2026, "la manifestación multideportiva más importante en cuanto a número de participantes", ha concluido en la UMA con una fiesta final en la que se ha hecho entrega de las medallas a los equipos campeones y se ha reconocido "el buen ambiente y los valores que han prevalecido a lo largo de las tres jornadas en los que Málaga ha sido la ciudad del deporte andaluz", han indicado desde la UMA.

La ceremonia de clausura ha estado presidida por el rector, Teodomiro López, acompañado por Posadas; el director general de Deportes del Ayuntamiento de la capital, Daniel Pérez; la directora general de Sistemas y Valores del Deporte de la Junta, Mariola Rus, y Cristóbal Moreno, director general de Deportes de la Universidad de Málaga.

Las universidades de Sevilla, Granada y Málaga --por este orden-- han ocupado la mayor parte de los podios, en una ceremonia en la que la universidad CEU Fernando III de Sevilla ha recibido el testigo de Málaga para ser ciudad andaluza del deporte el próximo año, con la organización de los CAU 2027. Su representante, Borja Soler, ha recepcionado la bandera de manos del rector de la UMA.