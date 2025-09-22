Laila Tafur y Sofía Barco exponen en La Térmica de Málaga sus muestras creadas en el programa de residencias artísticas

La coreógrafa y profesora del Conservatorio Superior de Danza de Málaga Laila Tafur y la performer y actriz Sofía Barco, junto a sus compañeros Ascen Soto y Enrique del Castillo, han desarrollado entre el 1 y el 19 de septiembre sus propuestas escénicas - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Los proyectos 'Fondo alto' y 'Ton Attention, Mon Délire' se abren al público con una exploración de cuerpo, música y mirada

MÁLAGA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coreógrafa y profesora del Conservatorio Superior de Danza de Málaga Laila Tafur y la performer y actriz Sofía Barco, junto a sus compañeros Ascen Soto y Enrique del Castillo, han desarrollado entre el 1 y el 19 de septiembre sus propuestas escénicas 'Fondo alto' y 'Ton attention, mon délire' en el centro de cultura contemporánea La Térmica de la Diputación de Málaga, dentro del programa de residencias artísticas convocadas en 2025 por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Ambas creadoras y sus equipos han utilizado las instalaciones de la Diputación de Málaga para seguir profundizando en sus proyectos, que en los meses de octubre y diciembre tendrán tanto un taller y un laboratorio dirigido al público como una muestra que forman parte de la programación del último trimestre del año de La Térmica.

Así, Laila Tafur y Enrique del Castillo presentan 'Fondo Alto', un taller que se celebrará los días 10 y 11 de diciembre, con sesiones matinales de tres horas y una muestra final abierta al público. El proyecto propone un acercamiento lúdico y accesible a la danza y la canción como una práctica placentera y accesible a todos los cuerpos, sin importar bagaje o forma.

La primera jornada se centrará en la fabricación de películas sonoras en celuloide, profundizando en el método de lectura óptica analógica y sus aplicaciones en la música experimental. Los asistentes aprenderán cómo este método permite transformar imágenes luminosas en sonidos, explorando las posibilidades creativas de esta técnica. De esta forma, podrán diseñar y manipular sus propias películas sonoras, culminando en una escucha colectiva de las piezas creadas.

La segunda jornada estará dedicada al cuerpo y la canción como territorios de juego y placer. A través de sesiones de baile guiadas por una playlist, se explorarán los límites del ritmo y la repetición, trasladando esas dinámicas al uso de la voz como cuerpo expandido. Los participantes trabajarán con canciones populares, poemas o nanas, transformándolos en nuevas creaciones musicales mediante diferentes estrategias performativas.

'Fondo Alto' se plantea como un espacio para redescubrir la potencia del movimiento y el sonido, integrando el gozo cotidiano con la experimentación artística contemporánea. Inscripciones a través del enlace Fondo Alto

El laboratorio 'Monstruosidades: Mil maneras de reivindicar el cuerpo' y la muestra 'Ton Attention, Mon Délire', de Sofía Barco y Ascen Soto

En octubre, las artistas Sofía Barco y Ascen Soto proponen un laboratorio creativo en torno a la construcción de la identidad y la mirada externa sobre los cuerpos que se identifican femeninos.

La actividad, que se realizará en dos sesiones de tres horas, invita a reflexionar sobre cómo las imposiciones culturales modelan nuestras formas de habitar el cuerpo y crean patrones de seducción agotadores pero que se reproducen de manera casi intrínseca, convirtiéndose en 'monstruos', según las creadoras.

A través de dinámicas colectivas, el laboratorio combinará charlas, juego escénico, exploración bestiaria e imaginarios poéticos. Se propondrán ejercicios para descubrir y dar forma a los "monstruitos" personales, utilizando tanto el cuerpo como la palabra y el proceso culminará en una propuesta escénica colectiva que reivindica el cuerpo como territorio múltiple y en transformación.

Además, las artistas presentarán en La Térmica los días 15 y 16 de octubre la muestra 'Ton Attention, Mon Délire', un conjunto de piezas performáticas que tiene como detonante la impronta de la mirada en los cuerpos, cómo esa mirada nos atraviesa y se convierte en nuestra propia lente.

La propuesta busca expurgar y denunciar las miradas opresoras, abriendo un espacio de metamorfosis compartida con el público. La obra, originada como una única performance, se ha convertido en un proceso de investigación continuo, expandido en festivales y galerías. Ahora se presenta como un entramado escénico vivo que integra distintas acciones.

Laila Tafur (1984) es bailarina y creadora andaluza formada como coreógrafa en la Listaháskóli de Reykjavik, la Politécnica de Lisboa y finalmente en el Institut del Teatre de Barcelona. Entre 2017 y 2021 realiza tanto el MPECV del Reina Sofia como el PEI del Macba, lugares en los que comienza su interés por la canción, la aproximación amateur a la producción de conocimiento o la encarnación de pensamiento crítico a través del humor.

Ha ganado premios como el de mejor bailarina en el Certamen Coreográfico de Maspalomas y en el Certamen Coreografía de Madrid y Danza Extrema. Ha sido becada en el American Dance Festival de Durham University y el Movement Research de Nueva York. Como intérprete ha trabajado para Janet Novás, Xavier Le Roy, Jerome Bel, Albert Quesada y Carmelo Fernandez.

Sofía Barco estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Como actriz ha participado en numerosas piezas teatrales y lecturas dramatizadas realizadas en espacios de Málaga como el Teatro Echegaray, el CAC, el Museo Ruso o en el Centro Cultural La Malagueta, así como en Cádiz y Madrid. Se desarrolla en las Artes Vivas a partir de espacios de residencia como la Nau Ivanow en Barcelona, en la Térmica o en La Nave en Málaga.

Gracias al Máster Desarrollos Sociales en la Cultura Artística se ha introducido en la gestión de proyectos culturales como el 'Ilustre Recital de Poesía', junto al Colectivo Llamarada, y el festival independiente de performance Nadja, con artistas locales. Forma parte del colectivo de artes en acción La Burra Negra.

MÁS DE UNA QUINCENA DE PROYECTOS DE ARTES VIVAS EN ANDALUCÍA

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc), resolvió el pasado mes de junio la convocatoria de proyectos de residencias artísticas del ámbito de las artes escénicas y la música con la selección de tres proyectos de dramaturgia, cinco de danza y performance, cuatro de teatro, dos de música y cuatro multidisciplinares.

Las residencias artísticas se desarrollarán, además de en la Térmica, en el Teatro de la Axerquía de Córdoba, en colaboración con el IMAE; en La Rábida, en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía, y en las sedes del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música, Rey Chico en Granada y El Estadio en Sevilla.